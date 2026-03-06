Спатифиллуму в марте - обязательно: 1 ампула под корень - и "женское счастье" покроется цветами к апрелю, никаких сухих кончиков

Спатифиллум ("Женское счастье") давно завоевал сердца любителей комнатных растений благодаря своим блестящим листьям и изящным белым цветкам-парусам. Несмотря на то, что это растение считается неприхотливым, добиться его пышного и длительного цветения порой бывает сложно. Опытный агроном и автор блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова советует использовать необычный, но доступный способ, который поможет стимулировать рост и цветение спатифиллума.
Витамины для спатифиллума
Вместо того чтобы покупать дорогие специализированные удобрения, можно воспользоваться цианокобаламином (витамин B12). Эксперт отмечает, что вещество способно значительно оживить растение и способствовать появлению новых бутонов.
Как приготовить подкормку на основе витамина В12
Для приготовления питательного концентрата нужно взять одну ампулу цианокобаламина, растворить ее в литре отстоянной воды комнатной температуры и тщательно перемешать. Этим раствором рекомендуется поливать спатифиллум примерно раз в месяц, заменяя обычный полив.
В чем секрет подкормки
Ксения Давыдова объясняет, что витамин B12 играет важную роль в обменных процессах растений, стимулируя образование цветочных почек и обеспечивая длительное и обильное цветение.
"Хотя подобные витамины часто входят в состав комплексных удобрений, самостоятельное приготовление подкормки позволяет избежать нежелательных компонентов и снизить риск передозировки, делая уход за спатифиллумом более простым, экономичным и безопасным", - подчеркнула эксперт.
