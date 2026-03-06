Городовой / Полезное / Спатифиллуму в марте - обязательно: 1 ампула под корень - и "женское счастье" покроется цветами к апрелю, никаких сухих кончиков
Спатифиллуму в марте - обязательно: 1 ампула под корень - и "женское счастье" покроется цветами к апрелю, никаких сухих кончиков

Опубликовано: 6 марта 2026 17:07
 Проверено редакцией
Самая главная мартовская подкормка спатифиллума 

Спатифиллум ("Женское счастье") давно завоевал сердца любителей комнатных растений благодаря своим блестящим листьям и изящным белым цветкам-парусам. Несмотря на то, что это растение считается неприхотливым, добиться его пышного и длительного цветения порой бывает сложно. Опытный агроном и автор блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова советует использовать необычный, но доступный способ, который поможет стимулировать рост и цветение спатифиллума.

Витамины для спатифиллума

Вместо того чтобы покупать дорогие специализированные удобрения, можно воспользоваться цианокобаламином (витамин B12). Эксперт отмечает, что вещество способно значительно оживить растение и способствовать появлению новых бутонов.

Как приготовить подкормку на основе витамина В12

Для приготовления питательного концентрата нужно взять одну ампулу цианокобаламина, растворить ее в литре отстоянной воды комнатной температуры и тщательно перемешать. Этим раствором рекомендуется поливать спатифиллум примерно раз в месяц, заменяя обычный полив.

В чем секрет подкормки

Ксения Давыдова объясняет, что витамин B12 играет важную роль в обменных процессах растений, стимулируя образование цветочных почек и обеспечивая длительное и обильное цветение.

"Хотя подобные витамины часто входят в состав комплексных удобрений, самостоятельное приготовление подкормки позволяет избежать нежелательных компонентов и снизить риск передозировки, делая уход за спатифиллумом более простым, экономичным и безопасным", - подчеркнула эксперт.

Ранее портал "Городовой" рассказал, чем подкормить фиалку в марте для стимуляции цветения.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
