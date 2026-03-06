Петербург в розовом сиянии: Лахта Центр и фонтаны к Женскому дню

К 8 Марта небоскрёб «Лахта Центр» организует праздничную подсветку. Об этом заявили в пресс-службе комплекса.
В Международный женский день здания комплекса загорятся яркими огнями с 18:00 до 08:00 утра следующего дня, указано в сообщении.
Праздничная атмосфера воцарится не только у Финского залива. Подсветку включат на световых фонтанах в Казанском и Нахимовском скверах, где сооружения окрасится в символический цикломеновый оттенок. Те же тона будут переливаться на фасаде «Лахта Центра».
Чтобы отметить праздник в духе Петербурга, то есть с культурным уклоном, Эрмитаж приготовил подарок: бесплатный вход в главный музей страны.