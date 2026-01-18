Городовой / Город / Петербуржцы ахнули: куски старинной стены обрушились прямо на тротуар — чудом никто не пострадал
Опубликовано: 18 января 2026 19:59
 Проверено редакцией
Вечером в субботу в районе Адмиралтейской стороны Санкт-Петербурга произошёл частичный обвал стены здания, находящегося в аварийном состоянии. По свидетельствам горожан в социальных сетях, часть конструкции обрушилась прямо на дорогу возле четвёртого дома на Курляндской улице. Работы по разбору строения продолжаются.

Предварительная информация указывает, что никто не получил травм в результате происшествия. Очевидцы публикуют видеозаписи с места событий в соцсетях. Ответственные службы контролируют демонтаж здания.

Юлия Аликова
