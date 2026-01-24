Зачем подросток с канистрой у полиции стоял? Петербургские стражи застали юного гостя с неожиданным багажом

В пятницу, примерно в 23:18, у ограды одного из полицейских отделов в Выборгском районе Санкт-Петербурга задержали 13-летнего мальчика. Он делал фотографии территории и разговаривал с кем-то по телефону. В его рюкзаке находились пластиковая ёмкость с пятилитровым запасом бензина и зажигалка.

По сведениям полиции, подросток пояснил, что с ним связался неизвестный человек через мессенджер. Неизвестный убеждал мальчика осуществить поджог служебных автомобилей на территории отдела полиции, обещая за это «помочь в освобождении родителей от вероятного уголовного расследования». Эту информацию подтвердили представители правоохранительных органов.

После допроса мальчика передали его законным опекунам. Документы по происшествию направили в следственные органы для принятия решения, а также в Комиссию по делам несовершеннолетних, где рассмотрят возможность постановки подростка на профилактический учет.

