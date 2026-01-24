Городовой / Город / Зачем подросток с канистрой у полиции стоял? Петербургские стражи застали юного гостя с неожиданным багажом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Почему мясо из Индии стало лакомым кусочком для России: импорт взлетел втрое Город
Что означает слово Санкт в названии Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
«Оливье» и «Крабовый» остались в прошлом: «Королевский» - хит всех гулянок 2026-го Полезное
Пластик в России уходит в тень: россияне реже достают карты Город
Питер удивил: город туманов оказался в числе самых безопасных на дорогах России Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Зачем подросток с канистрой у полиции стоял? Петербургские стражи застали юного гостя с неожиданным багажом

Опубликовано: 24 января 2026 16:37
 Проверено редакцией
Зачем подросток с канистрой у полиции стоял? Петербургские стражи застали юного гостя с неожиданным багажом
Зачем подросток с канистрой у полиции стоял? Петербургские стражи застали юного гостя с неожиданным багажом
Global Look Press / Dmitry Golubovich

В пятницу, примерно в 23:18, у ограды одного из полицейских отделов в Выборгском районе Санкт-Петербурга задержали 13-летнего мальчика. Он делал фотографии территории и разговаривал с кем-то по телефону. В его рюкзаке находились пластиковая ёмкость с пятилитровым запасом бензина и зажигалка.

По сведениям полиции, подросток пояснил, что с ним связался неизвестный человек через мессенджер. Неизвестный убеждал мальчика осуществить поджог служебных автомобилей на территории отдела полиции, обещая за это «помочь в освобождении родителей от вероятного уголовного расследования». Эту информацию подтвердили представители правоохранительных органов.

После допроса мальчика передали его законным опекунам. Документы по происшествию направили в следственные органы для принятия решения, а также в Комиссию по делам несовершеннолетних, где рассмотрят возможность постановки подростка на профилактический учет.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью