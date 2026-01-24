Городовой / Город / Гулял по лесу — а очутился на грани: в «Токсовском» мужчину едва успели вырвать из лап инсульта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Учился не зря: выпускникам вузов хотят подарить прощание с долгами за учёбу Город
Вкуснейшее яйцо пашот: идеальной формы и без пакетика в кастрюле Полезное
Петербург на пороге перемен: запретить вейпы могут сами жители Город
Форт «Император Александр I» сменил наряд: почему стены легендарной крепости теперь цвета таинственного камня? Город
Энергетики «Россети Ленэнерго» загремели под домашний арест за 800 тысяч рублей взяток Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Гулял по лесу — а очутился на грани: в «Токсовском» мужчину едва успели вырвать из лап инсульта

Опубликовано: 24 января 2026 11:41
 Проверено редакцией
Гулял по лесу — а очутился на грани: в «Токсовском» мужчину едва успели вырвать из лап инсульта
Гулял по лесу — а очутился на грани: в «Токсовском» мужчину едва успели вырвать из лап инсульта
Городовой ру

В одном из лесных массивов парка «Токсовский» сотрудник, арендовавший технику, заметил в снегу мужчину, которому потребовалась срочная помощь. Он незамедлительно обратился к инспектору, ответственному за особо охраняемые природные территории, и вместе с коллегами поспешил на место происшествия.

Пострадавшему оказали первую помощь и вызвали скорую медицинскую помощь. Врачи не смогли подъехать напрямую из-за снежных заносов, однако инструктор использовал снегоход, чтобы оперативно доставить мужчину туда, где его ждали медики.

Медики обнаружили у мужчины инсульт, и благодаря вовремя оказанной поддержке его удалось спасти. В настоящий момент он находится под наблюдением специалистов и получает все необходимое лечение.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью