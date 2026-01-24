Гулял по лесу — а очутился на грани: в «Токсовском» мужчину едва успели вырвать из лап инсульта

В одном из лесных массивов парка «Токсовский» сотрудник, арендовавший технику, заметил в снегу мужчину, которому потребовалась срочная помощь. Он незамедлительно обратился к инспектору, ответственному за особо охраняемые природные территории, и вместе с коллегами поспешил на место происшествия.
Пострадавшему оказали первую помощь и вызвали скорую медицинскую помощь. Врачи не смогли подъехать напрямую из-за снежных заносов, однако инструктор использовал снегоход, чтобы оперативно доставить мужчину туда, где его ждали медики.
Медики обнаружили у мужчины инсульт, и благодаря вовремя оказанной поддержке его удалось спасти. В настоящий момент он находится под наблюдением специалистов и получает все необходимое лечение.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».