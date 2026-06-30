Два месяца «рутины»: 2 миллиарда, украденных из хранилища Петербурга, не могут найти

Женщины действовали сообща и выносили золотые монеты.

Санкт-Петербург снова в центре внимания. В этот раз – из-за дерзкой кражи, от которой у многих волос дыбом встанут. Из банковского хранилища пропали золотые монеты.

И не просто несколько штук, а целая гора. Общая стоимость – ни много-ни мало, два миллиарда рублей!

Что украли?

Пропали монеты «Победоносец». Всего их исчезло почти 9 тысяч штук. Были монеты по 50, 100 и 200 рублей.

На первый взгляд это чуть больше миллиона. Но золото – это не просто металл. Его цена на рынке совсем другая. И вот тут-то и получается самая астрономическая величина – 2 миллиарда.

Кто мог это сделать?

Доступ к хранилищам был очень ограничен. Только два человека официально имели право заходить. Но, как это часто бывает, все оказалось немного сложнее.

Подозрение пало на трёх сотрудниц банка. Их имена уже известны: это руководитель офиса Андреева и менеджер по работе с клиентами Порываева, рассказала руководитель объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Как удалось так долго орудовать?

Следствие предполагает, что женщины работали вместе. И не один день, а довольно долго – от двух до трёх месяцев.

Как им удалось обвести все вокруг пальца? Хитрецы! Чтобы не вызвать подозрений в службах безопасности, они могли выдавать золотые маленькие порции. Маскировали это под обычную работу.

Так, понемногу, и набралось целых два миллиарда.

Где же золото?

Вот это самый главный вопрос. Несмотря на активные поиски, большую часть украденного золота до сих пор не удалось найти, передает МК.

Деньги, видимо, уже ушли куда-то. Правоохранительные органы не сдаются. Они продолжают работать, чтобы найти и золото, и виновных, и разобраться во всей этой запутанной истории.

Дополнительные детали

У монеты «Победоносец» есть своя история. Ее часто покупают как инвестиции, поэтому спрос на нее стабилен. Это могло и действовать на руку похитителям.

Эта история – настоящее детективное приключение, разворачивающееся в центре нашего города. Остаётся надеяться, что справедливость восторжествует, и украденные миллиарды вернутся туда, где должны быть.

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