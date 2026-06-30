Этот знак будто поцелован Богом: успех во всех направлениях гарантирован – астрологический прогноз

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3 шарика в лунку при посадке – и картофель прет как БМП: не средство, а инновация от агронома Давыдовой

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Средство против тли и муравьев: 1 ст. ложка безобидного средства на 10 литров и паразиты сбегут с участка

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«Рыба-патриарх»: легендарные уловы петербургских рыбаков — какую рыбу выуживали из Невы

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Дай человеку рыбу — и он будет сыт один день. Научи человека готовить дешевую рыбу — и он будет сыт всю жизнь: вот как это делает шеф-повар

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Соседка подсказала, что приготовить из дешёвой рыбы: теперь минтай и хек покупаю каждую неделю

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