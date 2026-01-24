Звезда «Моей прекрасной няни» Елена Торшина покинула этот мир

Стала известна новость о кончине Елены Торшиной, актрисы, участвовавшей в многочисленных театральных и телевизионных проектах. Сообщается, что артистке было 62 года. Причины смерти не называются.

Торшина родилась 6 ноября 1964 года в Москве. Она окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В разные годы работала в труппах таких театров, как «Содружество актёров Таганки» и «Ведогонь-театр».

Свои первые киноролии Елена сыграла в начале девяностых годов: одной из них стала работа в комедийной ленте «Внимание: Ведьмы!», снятой в 1990 году. Признание зрителей ей принесла роль в популярном телесериале «Моя прекрасная няня», после которой были проекты «Кто в доме хозяин?», «Молодожёны» и другие телевизионные работы. В театре Торшина также добилась известности. Сообщение о её уходе появилось на портале «Кино-театр.ру».

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».