Городовой / Город / Звезда «Моей прекрасной няни» Елена Торшина покинула этот мир
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Учился не зря: выпускникам вузов хотят подарить прощание с долгами за учёбу Город
Вкуснейшее яйцо пашот: идеальной формы и без пакетика в кастрюле Полезное
Петербург на пороге перемен: запретить вейпы могут сами жители Город
Форт «Император Александр I» сменил наряд: почему стены легендарной крепости теперь цвета таинственного камня? Город
Энергетики «Россети Ленэнерго» загремели под домашний арест за 800 тысяч рублей взяток Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Звезда «Моей прекрасной няни» Елена Торшина покинула этот мир

Опубликовано: 24 января 2026 12:27
 Проверено редакцией
Звезда «Моей прекрасной няни» Елена Торшина покинула этот мир
Звезда «Моей прекрасной няни» Елена Торшина покинула этот мир
Городовой ру

Стала известна новость о кончине Елены Торшиной, актрисы, участвовавшей в многочисленных театральных и телевизионных проектах. Сообщается, что артистке было 62 года. Причины смерти не называются.

Торшина родилась 6 ноября 1964 года в Москве. Она окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В разные годы работала в труппах таких театров, как «Содружество актёров Таганки» и «Ведогонь-театр».

Свои первые киноролии Елена сыграла в начале девяностых годов: одной из них стала работа в комедийной ленте «Внимание: Ведьмы!», снятой в 1990 году. Признание зрителей ей принесла роль в популярном телесериале «Моя прекрасная няня», после которой были проекты «Кто в доме хозяин?», «Молодожёны» и другие телевизионные работы. В театре Торшина также добилась известности. Сообщение о её уходе появилось на портале «Кино-театр.ру».

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью