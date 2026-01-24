Городовой / Город / На стоянке в Янино-1 вспыхнула иномарка
На стоянке в Янино-1 вспыхнула иномарка

Опубликовано: 24 января 2026 19:57
 Проверено редакцией
Городовой ру

Во Всеволожском районе Ленинградской области зафиксирован случай возгорания автомобиля. По информации, происшествие произошло на парковке между домом на улице Тюльпанов 2 и жилым комплексом «Расцветай» в посёлке Янино-1.

Пожар уничтожил легковой автомобиль иностранного производства, марку которого очевидцы назвали как «BMW». На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которым удалось локализовать и ликвидировать пламя.

Автор:
Юлия Аликова
