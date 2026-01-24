На стоянке в Янино-1 вспыхнула иномарка

Во Всеволожском районе Ленинградской области зафиксирован случай возгорания автомобиля. По информации, происшествие произошло на парковке между домом на улице Тюльпанов 2 и жилым комплексом «Расцветай» в посёлке Янино-1.
Пожар уничтожил легковой автомобиль иностранного производства, марку которого очевидцы назвали как «BMW». На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которым удалось локализовать и ликвидировать пламя.
