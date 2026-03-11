Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Уже в марте выгул собак небезопасен: памятка по защите питомца от клещей – объявляем кровососущим бой

Опубликовано: 11 марта 2026 18:13
 Проверено редакцией
Уже в марте выгул собак небезопасен: памятка по защите питомца от клещей – объявляем кровососущим бой
Уже в марте выгул собак небезопасен: памятка по защите питомца от клещей – объявляем кровососущим бой
Как защитить домашнего питомца от клещей весной

Роспотребнадзор предупреждает: уже в конце марта 2026 года в России начнут пробуждаться клещи. Процесс пробуждения в городах только ускоряется: тепло от теплотрасс растапливает снег и способствует быстрому размножению насекомых. Опасность затрагивает не только людей, но и питомцев, поэтому владельцам собак и кошек важно знать, как защитить животное от клещей и что делать, если его уже укусили. Об этом рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Как понять, что к питомцу прицепился клещ

Среди возможных симптомов – слабость, вялость, заторможенность и утомляемость. Собака или кошка отказывается от игр с хозяином и от еды, часто дышит, страдает от расстройств стула. Само место укуса может отекать и краснеть, зудеть, чесаться.

При появлении таких симптомов важно как можно быстрее обратиться к ветеринару.

Но гораздо чаще питомец никак не реагирует на укус, поскольку клещи выделяют обезболивающие вещества.

Как защитить животное от клещей

После каждой прогулки тщательно осматривайте шерсть и тело питомца, особенно труднодоступные и незащищенные места – такие как шею, брыли, паховую зону, подмышки. Будьте внимательны и не перепутайте клеща с кожным наростом, папилломой или родинкой.

Для профилактики используйте ветеринарные препараты против клещей, а лучше – их комбинации: например, капли и ошейник.

Если вы все-таки обнаружили клеща, срочно отправляйтесь в ветклинику. В дальнейшем внимательно отслеживайте малейшие изменения в состоянии животного и при первых признаках недомогания воспользуйтесь квалифицированной помощью. Лечить питомца без соответствующего образования – опасно!

Ранее портал «Городовой» рассказал, какое эфирное масло эффективно отпугивает клещей.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
