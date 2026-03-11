Уже в марте выгул собак небезопасен: памятка по защите питомца от клещей – объявляем кровососущим бой

Роспотребнадзор предупреждает: уже в конце марта 2026 года в России начнут пробуждаться клещи. Процесс пробуждения в городах только ускоряется: тепло от теплотрасс растапливает снег и способствует быстрому размножению насекомых. Опасность затрагивает не только людей, но и питомцев, поэтому владельцам собак и кошек важно знать, как защитить животное от клещей и что делать, если его уже укусили. Об этом рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Как понять, что к питомцу прицепился клещ
Среди возможных симптомов – слабость, вялость, заторможенность и утомляемость. Собака или кошка отказывается от игр с хозяином и от еды, часто дышит, страдает от расстройств стула. Само место укуса может отекать и краснеть, зудеть, чесаться.
При появлении таких симптомов важно как можно быстрее обратиться к ветеринару.
Но гораздо чаще питомец никак не реагирует на укус, поскольку клещи выделяют обезболивающие вещества.
Как защитить животное от клещей
После каждой прогулки тщательно осматривайте шерсть и тело питомца, особенно труднодоступные и незащищенные места – такие как шею, брыли, паховую зону, подмышки. Будьте внимательны и не перепутайте клеща с кожным наростом, папилломой или родинкой.
Для профилактики используйте ветеринарные препараты против клещей, а лучше – их комбинации: например, капли и ошейник.
Если вы все-таки обнаружили клеща, срочно отправляйтесь в ветклинику. В дальнейшем внимательно отслеживайте малейшие изменения в состоянии животного и при первых признаках недомогания воспользуйтесь квалифицированной помощью. Лечить питомца без соответствующего образования – опасно!
