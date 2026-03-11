Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
«Всё хорошо, я катаюсь на лыжах»: последние слова дирижёра перед гибелью в Карелии

Опубликовано: 11 марта 2026 19:00
 Проверено редакцией
10 марта 34-летнего мужчину нашли мёртвым.

В Карелии обнаружили тело руководителя хора ветеранов ВОВ и военной службы им. Ф. Козлова Петра Гайдукова.

По данным 78.ru, перед гибелью музыкант отправился на лыжную прогулку. Его заметила компания на снегоходах. Об этом рассказала 78.ru супруга одного из участников, Юлия.

Гайдуков двигался по льду с рюкзаком, а к нему то и дело подходила девушка, которая была с ним. Он отклонил предложение помощи.

"Он сказал: "Всё хорошо, я катаюсь на лыжах", — рассказала Юлия.

Спустя время стало ясно, что он не вернулся. Поисками занялись волонтёры «ЛизаАлерт» и МОО «Спас Северо-Запад» с применением аэролодки и снегоходов.

10 марта тело 34-летнего нашли без признаков жизни. Причину смерти выясняют.

Автор:
Юлия Аликова
