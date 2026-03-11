«Всё хорошо, я катаюсь на лыжах»: последние слова дирижёра перед гибелью в Карелии

В Карелии обнаружили тело руководителя хора ветеранов ВОВ и военной службы им. Ф. Козлова Петра Гайдукова.
По данным 78.ru, перед гибелью музыкант отправился на лыжную прогулку. Его заметила компания на снегоходах. Об этом рассказала 78.ru супруга одного из участников, Юлия.
Гайдуков двигался по льду с рюкзаком, а к нему то и дело подходила девушка, которая была с ним. Он отклонил предложение помощи.
"Он сказал: "Всё хорошо, я катаюсь на лыжах", — рассказала Юлия.
Спустя время стало ясно, что он не вернулся. Поисками занялись волонтёры «ЛизаАлерт» и МОО «Спас Северо-Запад» с применением аэролодки и снегоходов.
10 марта тело 34-летнего нашли без признаков жизни. Причину смерти выясняют.