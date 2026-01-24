ЧП на Дальнем Востоке: свыше 15 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в субботу произошёл инцидент на железной дороге: в районе станции Корфовская с рельсов сошли шестнадцать вагонов грузового поезда, перевозивших уголь, десять из которых перевернулись. Поезд следовал по маршруту от станции Петровский завод, расположенной в Забайкальском крае, к станции Находка-Восточная в Приморье. Авария случилась, когда состав двигался из Хабаровска в сторону приморского города Находка.

Представители Дальневосточной транспортной прокуратуры подтвердили число вагонов, пострадавших в происшествии, и сообщили, что среди людей пострадавших и погибших нет. Специалисты отметили, что железнодорожные службы быстро отреагировали, и существенного влияния на график пассажирских поездов оказано не было. Пассажирский состав, продвигавшийся из Владивостока в Москву, избежал задержки в пути.

Для ликвидации последствий аварии на место прибыли аварийно-восстановительные бригады Дальневосточной железной дороги. Как уточнили в Главном управлении МЧС по краю, в районе происшествия было организовано реверсивное движение, а восстановительные работы продолжались силами двух специализированных поездов. Уточняется, что размер нанесённого ущерба составляет более одного миллиона рублей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье, связанной с нарушением правил безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта.

«Задержек движения пассажирских поездов не допущено», — подчёркивают представители ведомства.

Работы по восстановлению нормального сообщения на линии ведутся круглосуточно.

