В Эрмитаже поймали вандала, повредившего статую императрицы

Во второй половине дня 23 января в стенах Эрмитажа был зафиксирован очередной случай повреждения экспоната. Сотрудница музея заметила, что на размещённой на Октябрьской лестнице статуе Александры Фёдоровны отсутствует часть пальца. Музей оперативно проинформировал общественность о произошедшем.

После инцидента женщина уведомила службу безопасности учреждения о повреждении. Оказалось, что виновник происшествия ещё находился в музее. Его задержали представители службы безопасности Эрмитажа совместно с Росгвардией.

Скульптура, выполненная Дмитрием Савельевым по заказу Николая I, была создана в 1840 году. В годы войны на кресле статуи появилась вмятина, а также возникли мелкие повреждения по всему мрамору. Кроме того, были утрачены пальцы и медальон с портретом родителей императрицы.

В 2020 году мастера Эрмитажа завершили реставрационные работы, возвращая памятнику недостающие элементы. Последний ущерб был нанесён спустя всего несколько лет после комплексного восстановления. Судьба произведения снова оказалась в центре внимания специалистов.

