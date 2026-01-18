Питерская драма: дама разошлась на досмотре и напала на полицейскую

В Санкт-Петербурге 17 января в одном из отделов полиции произошло нападение на сотрудницу органов правопорядка. По информации Следственного комитета, 28-летняя гражданка во время досмотра нанесла сотруднице полиции травмы. Она схватила полицейскую за пальцы обеих рук и резко дёрнула, а также ударила ногой в область живота и туловища.

После этого, по данным ведомства, женщина не менее трёх раз замахнулась шваброй, намереваясь ударить потерпевшую. Представитель Следственного комитета сообщил:

— После случившегося сотруднице полиции потребовалась медицинская помощь. Женщина задержана, — добавили в ведомстве.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за применение насилия к представителю власти. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

