Почему Вендел из «Зенита» забыл про сборы? Неожиданный пропуск и реакция клуба

Вендел, выступающий в роли полузащитника за «Зенит», присоединился к расположению команды через неделю после старта сборов. Информация об этом появилась в официальном канале клуба. Тренировочный лагерь коллектива с берегов Невы начался в Катаре 15 января.
Как сообщают журналисты, бразильскому футболисту назначен денежный штраф в размере 700 тысяч евро за позднее прибытие. Эта сумма примерно соответствует его заработку за два месяца. На видеозаписи, показанной клубом 23 января, видно, что игрок находится с составом на тренировочном поле.
Срок действия контракта Вендела с командой истекает в конце сезона 2028/29. Новое соглашение между клубом и полузащитником подписано 1 ноября 2025 года. Бразилец продолжает свою карьеру в «Зените» на условиях долгосрочного сотрудничества.
