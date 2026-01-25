Городовой / Город / Почему Вендел из «Зенита» забыл про сборы? Неожиданный пропуск и реакция клуба
Опубликовано: 25 января 2026 12:54
 Проверено редакцией
Городовой ру

Вендел, выступающий в роли полузащитника за «Зенит», присоединился к расположению команды через неделю после старта сборов. Информация об этом появилась в официальном канале клуба. Тренировочный лагерь коллектива с берегов Невы начался в Катаре 15 января.

Как сообщают журналисты, бразильскому футболисту назначен денежный штраф в размере 700 тысяч евро за позднее прибытие. Эта сумма примерно соответствует его заработку за два месяца. На видеозаписи, показанной клубом 23 января, видно, что игрок находится с составом на тренировочном поле.

Срок действия контракта Вендела с командой истекает в конце сезона 2028/29. Новое соглашение между клубом и полузащитником подписано 1 ноября 2025 года. Бразилец продолжает свою карьеру в «Зените» на условиях долгосрочного сотрудничества.

Автор:
Юлия Аликова
Город
