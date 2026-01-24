Городовой / Город / В Петербурге мигрант с кулаками пошёл на инспектора — чем закончилась дерзкая стычка на дороге?
Опубликовано: 24 января 2026 18:56
Городовой ру

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга суд избрал меру пресечения для Миртохида Гасанова, которого подозревают в нападении на сотрудника дорожно-патрульной службы после дорожно-транспортного происшествия. Мужчина обвиняется в применении силы к представителю власти. Об этом проинформировала объединённая пресс-служба судов города.

Следствие полагает, что Гасанов, находясь в наркотическом опьянении, во время попытки задержания нанес инспектору не менее одного удара по голове. В результате нападения у полицейского выявлены сотрясение мозга, а также кровоподтёки в области переносицы и нижнего века справа. Гасанова задержали 23 января, и в тот же день ему предъявили обвинение.

Суд постановил заключить обвиняемого под стражу на срок до 22 марта.

Автор:
Юлия Аликова
