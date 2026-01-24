Наследие эфиров угасло: телеведущий Александр Олейников скончался

Телеведущий и режиссер Александр Олейников ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом сообщил его сын Максим, отметив, что это произошло минувшей ночью. Олейников был известен как яркий представитель российского телевидения последних десятилетий.

В 1990-х годах он приобрёл широкую популярность, работая на ведущих телеканалах страны. За свою карьеру он успел сотрудничать с ТВ-6, НТВ, телеканалом «Россия» и Первым каналом.

Александр Владимирович Олейников родился 21 октября 1965 года в столице. Он получил образование во ВГИКе и Институте культуры, а работать на телевидении начал в 1985 году. В то время он снимал музыкальные клипы для Дитера Болена и других артистов.

В начале 1990-х годов Олейников был ведущим программы компании ВИD, а в 1993 году начал трудиться на телеканале «ТВ-6 Москва», где также был секретарём Союза кинематографистов. С 1994 по 1996 год вместе с драматургом Виктором Мережко вел программу «Моё кино» и появлялся в выпусках передач «Мои новости» и «Моя звезда».

Начиная с 1995 года, он возглавил службу производства программ на ТВ-6 и стал генеральным продюсером телеканала, а также работал со-продюсером передачи «Скандалы недели» и вёл ток-шоу «Моя история». В 1997 году Олейников занял должность первого заместителя генерального директора дирекции ТВ-6.

Помимо этого, с 1997 по 2000 год он отвечал за связи с общественностью Московского международного кинофестиваля. Позднее, в 1998 году, он был директором по планированию программ Московской Независимой Вещательной Корпорации, а в следующем году стал её заместителем генерального директора.

В 1999-м он вновь выступал ведущим, на этот раз в программе «Ваша музыка». С 2000 года стал автором и продюсером передачи «Ох, уж эти дети!» на ТВ-6.

Далее его профессиональный путь был связан с НТВ, где он занимал высокие должности генерального продюсера и заместителя генерального директора. В период с 2002 по 2006 год он отвечал за проекты «Доброе утро, Россия» и «Вести +» на телеканале «Россия».

Позже он перешёл в команду телеканала «ТВ Центр», где был главным продюсером. В начале 2000-х Александр Олейников стал членом Академии российского телевидения.

Творческий путь Олейникова был отмечен множеством проектов на разных федеральных каналах. Многие коллеги вспоминают его как инициативного продюсера, который внёс заметный вклад в развитие российского телевидения.

