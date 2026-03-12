Гонщик из Петербурга: 162 штрафа и 339 тысяч рублей долга за превышение скорости
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Как не испортить замерзший замок машины зимой: ошибки, которые совершают все Полезное
Гонщик из Петербурга: 162 штрафа и 339 тысяч рублей долга за превышение скорости

Опубликовано: 12 марта 2026 20:00
 Проверено редакцией
Каждое нарушение суд рассматривал отдельно.

В Санкт-Петербурге выявлен новый «лидер» по числу штрафов за нарушение ПДД. У водителя накопилось 162 неоплаченных постановления на сумму 339 тысяч рублей, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мировой судья участка №27 наказал очередного систематического нарушителя. Все 162 штрафа мужчина заработал именно за превышение скорости. Он носился по улицам на Honda Accord и то и дело фиксировался камерами.

Каждый случай рассматривался судом отдельно. В результате общий долг достиг 339 тысяч рублей.

Предыдущий рекордсмен имел 89 штрафов на 138 тысяч рублей. У того «чемпиона», правда, нарушения были разнообразнее: помимо скорости, он пренебрегал ремнем безопасности.

Автор:
Юлия Аликова
