Гонщик из Петербурга: 162 штрафа и 339 тысяч рублей долга за превышение скорости

В Санкт-Петербурге выявлен новый «лидер» по числу штрафов за нарушение ПДД. У водителя накопилось 162 неоплаченных постановления на сумму 339 тысяч рублей, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Мировой судья участка №27 наказал очередного систематического нарушителя. Все 162 штрафа мужчина заработал именно за превышение скорости. Он носился по улицам на Honda Accord и то и дело фиксировался камерами.
Каждый случай рассматривался судом отдельно. В результате общий долг достиг 339 тысяч рублей.
Предыдущий рекордсмен имел 89 штрафов на 138 тысяч рублей. У того «чемпиона», правда, нарушения были разнообразнее: помимо скорости, он пренебрегал ремнем безопасности.