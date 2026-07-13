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20 мл на 1 л воды – и волшебный бальзам готов: оживит даже погибающие растения

Опубликовано: 13 июля 2026 00:12
 Проверено редакцией
20 мл на 1 л воды – и волшебный бальзам готов: оживит даже погибающие растения
20 мл на 1 л воды – и волшебный бальзам готов: оживит даже погибающие растения
Городовой ру
Как помочь комнатным растениям

Если ваши растения активно демонстрируют признаки увядания или были лишены надлежащего ухода в течение длительного времени, например, в период вашего отпуска, они нуждаются в срочной помощи. Агроном Ксения Давыдова рекомендует использовать восстанавливающий бальзам.

Средство легко приготовить самостоятельно

Для этого необходимо растворить 20 мл перекиси водорода, доступной в любой аптеке, в 1 литре воды.

Перед использованием средства следует аккуратно разрыхлить почву в горшках. Это обеспечит лучший доступ кислорода к корневой системе, что ускорит действие средства.

Также нужно провести тщательный осмотр растений, удалив сухие и пожелтевшие листья. Затем можно приступать к поливу подготовленным раствором.

По словам специалиста, уже через несколько дней растения восстановятся, активизируют рост и будут радовать вас своим здоровым видом.

Ранее мы рассказали, как обрабатывать листья комнатных цветов.

Автор:
Ксения Давыдова
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