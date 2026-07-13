20 мл на 1 л воды – и волшебный бальзам готов: оживит даже погибающие растения

Если ваши растения активно демонстрируют признаки увядания или были лишены надлежащего ухода в течение длительного времени, например, в период вашего отпуска, они нуждаются в срочной помощи. Агроном Ксения Давыдова рекомендует использовать восстанавливающий бальзам.
Средство легко приготовить самостоятельно
Для этого необходимо растворить 20 мл перекиси водорода, доступной в любой аптеке, в 1 литре воды.
Перед использованием средства следует аккуратно разрыхлить почву в горшках. Это обеспечит лучший доступ кислорода к корневой системе, что ускорит действие средства.
Также нужно провести тщательный осмотр растений, удалив сухие и пожелтевшие листья. Затем можно приступать к поливу подготовленным раствором.
По словам специалиста, уже через несколько дней растения восстановятся, активизируют рост и будут радовать вас своим здоровым видом.
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