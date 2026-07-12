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Нанесли состав на листья – и комнатные цветы «заулыбаются» от чистоты: лайфхак от известного агронома

Опубликовано: 12 июля 2026 19:17
 Проверено редакцией
Нанесли состав на листья – и комнатные цветы «заулыбаются» от чистоты: лайфхак от известного агронома
Нанесли состав на листья – и комнатные цветы «заулыбаются» от чистоты: лайфхак от известного агронома
Городовой ру
Лайфхак для любителей комнатных растений

Комнатные растения с крупными листьями подвержены быстрому накоплению пыли, что увеличивает риск развития заболеваний и ухудшает их эстетический вид. По этой причине важно применять в отношении них специальные методы ухода. Агроном Ксения Давыдова поделилась небольшим лайфхаком.

Для придания листьям растений стойкого блеска на продолжительный период можно использовать специально разработанное средство. Для его приготовления потребуется всего четыре компонента.

Приготовление средства

В глубокую емкость необходимо налить 4 стакана воды, добавить ½ чайной ложки столового уксуса, 2 капли кокосового масла и 2 капли средства для мытья посуды. После тщательного перемешивания ингредиентов можно приступать к обработке.

Инструкция по применению

Смочите салфетку из микрофибры в полученном растворе и аккуратно протрите каждый лист комнатного растения. После высыхания жидкости листья приобретут заметный блеск.

Это средство безопасно даже для чувствительных комнатных растений, таких как спатифиллумы, фикусы, антуриумы и другие. Листья останутся чистыми благодаря защитному слою, предотвращающему оседание пыли.

Ранее мы рассказали, как вырастить на подоконнике гранат.

Автор:
Ксения Давыдова
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