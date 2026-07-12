Полный налив — ваше право: как правильно заправляться на АЗС Петербурга

На заправках неспокойно: перебои с топливом, очереди, неполный ассортимент — водители всё чаще ломают голову, чем заправить машину. Поисковая статистика бьёт рекорды: люди не просто ищут ближайшую АЗС, но и выясняют, можно ли заменить один вид топлива другим.
Что творится на топливном рынке
В июне 2026 года интерес к теме топлива резко вырос: запросов про «бензин» стало почти в шесть раз больше, чем годом ранее. Особенно водителей волнует замена марок: например, всё чаще спрашивают, можно ли залить 92‑й вместо 95‑го или 100‑й вместо привычного 95‑го.
Такая динамика говорит о том, что автовладельцы активно ищут решения на случай, если нужного топлива не окажется.
Где искать актуальное наличие топлива
Чтобы не ездить наугад, стоит пользоваться онлайн‑сервисами — они показывают, какое топливо есть на конкретных АЗС.
Данные обновляются по‑разному: часть поступает напрямую от сетей АЗС, часть — от самих пользователей. Это помогает быстрее ориентироваться, особенно в часы пик. Об этом сообщает "Деловой Петербург" (18+).
Чем грозит неправильная замена топлива
Эксперты предупреждают: не стоит экспериментировать с октановым числом без необходимости. Вот основные риски:
- заливать бензин с более низким октановым числом опасно — возникает риск детонации, которая ускоряет износ деталей и может привести к серьёзным поломкам;
- использование топлива с повышенным содержанием серы (что сейчас возможно из‑за временных стандартов) ускоряет износ двигателя, выхлопной системы и катализаторов;
- даже кратковременная замена марки топлива — это компромисс: электроника хоть и подстраивается, но полностью исключить вред не получится.
Ситуация на топливном рынке требует от водителей большей внимательности: рост запросов и временные изменения стандартов делают вопрос выбора топлива особенно острым. Главное — не полагаться на слухи и не рисковать двигателем ради экономии или удобства.
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