Городовой / Новости Петербурга / Полный налив — ваше право: как правильно заправляться на АЗС Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Шведский стол — правила поведения и главные ошибки гостей: как не ударить в грязь лицом Новости Петербурга
Больше не лазаю на шкафы с тряпкой: за 7 минут убираю пыль сверху без усилий, соседка показала лайфхак Полезное
Одинокий дом, окруженный со всех сторон океаном - кто в нем живет: сюда не добраться обычному человеку Полезное
Размножаю замиокулькас черенками — и он растёт без хлопот: нарезаю, в воду, через 2 месяца в грунт Полезное
На севере Петербурга введут ограничения движения почти на 4 года Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Полный налив — ваше право: как правильно заправляться на АЗС Петербурга

Опубликовано: 12 июля 2026 17:05
 Проверено редакцией
Городовой ру
Полный налив — ваше право: как правильно заправляться на АЗС Петербурга
фото legion-media
Что происходит на АЗС и как не навредить авто

На заправках неспокойно: перебои с топливом, очереди, неполный ассортимент — водители всё чаще ломают голову, чем заправить машину. Поисковая статистика бьёт рекорды: люди не просто ищут ближайшую АЗС, но и выясняют, можно ли заменить один вид топлива другим.

Что творится на топливном рынке

В июне 2026 года интерес к теме топлива резко вырос: запросов про «бензин» стало почти в шесть раз больше, чем годом ранее. Особенно водителей волнует замена марок: например, всё чаще спрашивают, можно ли залить 92‑й вместо 95‑го или 100‑й вместо привычного 95‑го.

Такая динамика говорит о том, что автовладельцы активно ищут решения на случай, если нужного топлива не окажется.

Где искать актуальное наличие топлива

Чтобы не ездить наугад, стоит пользоваться онлайн‑сервисами — они показывают, какое топливо есть на конкретных АЗС.

Данные обновляются по‑разному: часть поступает напрямую от сетей АЗС, часть — от самих пользователей. Это помогает быстрее ориентироваться, особенно в часы пик. Об этом сообщает "Деловой Петербург" (18+).

Чем грозит неправильная замена топлива

Эксперты предупреждают: не стоит экспериментировать с октановым числом без необходимости. Вот основные риски:

  • заливать бензин с более низким октановым числом опасно — возникает риск детонации, которая ускоряет износ деталей и может привести к серьёзным поломкам;
  • использование топлива с повышенным содержанием серы (что сейчас возможно из‑за временных стандартов) ускоряет износ двигателя, выхлопной системы и катализаторов;
  • даже кратковременная замена марки топлива — это компромисс: электроника хоть и подстраивается, но полностью исключить вред не получится.

Ситуация на топливном рынке требует от водителей большей внимательности: рост запросов и временные изменения стандартов делают вопрос выбора топлива особенно острым. Главное — не полагаться на слухи и не рисковать двигателем ради экономии или удобства.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему рестораны Петербурга массово урезают меню.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью