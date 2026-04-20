Стекла разбились, пассажиры упали: в Петербурге столкнулись две трамвая

Утром 20 апреля на Петергофском шоссе в Красносельском районе Петербурга столкнулись два трамвая. По данным полиции, в результате аварии пострадали шесть пассажиров, сообщает "КП-Петербург".
Что произошло
ДТП произошло в 10:20, когда один трамвай выехал из улицы Пртизана Германа в сторону улицы Пограничника Гарькавого и врезался в другой состав.
Очевидцы сообщают, что удар был сильным: при транспортировке повредило корпус, а в салоне осыпались стекла.
Что известно о пострадавших
Все повреждения получили травмы разной степени тяжести. По сообщениям очевидцев, часть людей упала в салон во время резкого торможения. На месте им оказали помощь.
Точную причину произошедшего не называют. Полиция проводит проверку, прокуратура также принимает меры в зависимости от обстоятельств и держит дело на контроле.
Ранее сообщалось, что в Петербурге хотят запустить беспилотные трамваи. Пробные запуски новых систем ранее проходили на закрытом полигоне.