Энергетики «Россети Ленэнерго» загремели под домашний арест за 800 тысяч рублей взяток

В Санкт-Петербурге были задержаны три сотрудника компании «Россети Ленэнерго» — по данным предварительного следствия, им инкриминируется получение взяток, сумма которых в совокупности составляет примерно 800 тысяч рублей. Арест произошёл по решению суда, а обвиняемые на время расследования будут находиться под домашним арестом вплоть до марта 2026 года. Информация об этом прозвучала в сообщении объединённой пресс-службы городских судов.

Среди задержанных — старший мастер сетевого участка по Центральному району, а также старший мастер службы реализации услуг и учёта электроэнергии, ведущий специалист отдела по подготовке технических условий филиала предприятия. Всем троим предъявлено обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса, речь идёт о получении крупной взятки. Следственные органы указывают: действия каждого связаны с выполнением служебных обязанностей за материальное вознаграждение.

По версии следствия, старший мастер сетевого участка с декабря 2020 года по февраль 2025 года получил 215 тысяч рублей, пообещав ускорить подключение к электросетям. Меру пресечения в виде домашнего ареста ему продлили до 20 марта 2026 года. Второму обвиняемому вменяется получение 432 тысяч рублей на период с июня по декабрь 2024 года, за содействие в ускорении допуска приборов учёта для юридического лица.

Еще один фигурант дела, ведущий специалист отдела подготовки условий подключения, по данным следствия, получил в ноябре 2024 года сумму в 190 тысяч рублей за предоставление приоритетной точки подключения объектов юрлица к энергосетевой инфраструктуре. Решением суда ему избрана мера пресечения — домашний арест до 21 марта 2026 года. Все трое остаются под надзором до завершения расследования.

Суммарные размеры незаконных выплат, фигурирующих в деле:

215 000 рублей — за содействие с подключением электроэнергии

432 000 рублей — за ускоренное согласование допуска счетчиков

190 000 рублей — за приоритет при присоединении к сетям

