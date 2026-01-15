В Петербурге заманивают за руль: водителям трамваев и троллейбусов доплатят 100 тысяч к первой зарплате

В Санкт-Петербурге с 2026 года будущие водители трамваев и троллейбусов, обучающиеся в учебном центре Горэлектротранса, будут получать повышенные выплаты. Стипендии учащимся увеличили на 7%: теперь тем, кто учится на «отлично», ежемесячно выплачивают 35 тысяч рублей. За хорошую учёбу полагается 33 750 рублей, а для студентов с удовлетворительными оценками установлен размер 31 250 рублей.
Когда стажёры переходят к практике на троллейбусах, их доход достигает 77 385 рублей в месяц. После завершения практических занятий водители трамваев переходят непосредственно к работе в парках. Помимо регулярных выплат, каждого начинающего водителя с 2026 года ждёт разовая поддержка — 100 тысяч рублей добавят к первой зарплате.
Дополнительную выплату — так называемые «подъёмные» — получат и водители с опытом, если они впервые устроились работать в Горэлектротранс и прибыли из других городов. Решение о финансовой поддержке новых сотрудников анонсировано предприятием официально. Для будущих специалистов это значительный стимул начать карьеру в городской транспортной системе.
В конце 2025 года Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга, продемонстрировал Александру Беглову современные модели трамваев и троллейбусов, приобретённые по программе «Сохраняя историю, движемся в будущее». За первый год реализации инициативы парк пополнили 60 новых трамваев с интеллектуальными системами и 90 троллейбусов. Подобные обновления позволяют развивать инфраструктуру городского транспорта.
