Городовой / Город / Петербург — в первой десятке по темпам роста зарплат: почему это ещё не значит, что платят больше всех
Опубликовано: 20 декабря 2025 15:37
Средние зарплаты на Камчатке увеличились быстрее всего в стране, прибавив 38 тысяч рублей за последний год.

В течение прошедшего года петербуржцы и жители Ленинградской области отметили увеличение среднемесячных доходов на 13 тысяч рублей. Благодаря этому оба региона вошли в десятку российских территорий с самым значительным ростом заработных плат. В среднем по стране за год зарплаты увеличились на 12 тысяч рублей.

Самый заметный прирост зафиксировали на Камчатке — жители полуострова стали зарабатывать больше на 38 тысяч рублей в месяц. На Чукотке средний доход вырос на 28 тысяч рублей, а в Магаданской области наблюдалось увеличение на 26 тысяч рублей. Также к лидерам по темпам роста относятся Ненецкий автономный округ, где размер средней зарплаты стал больше на 25 тысяч рублей, а также Москва и Забайкальский край, показавшие рост на 20 тысяч рублей.

  • Камчатка: +38 тыс. рублей
  • Чукотка: +28 тыс. рублей
  • Магаданская область: +26 тыс. рублей
  • Ненецкий автономный округ: +25 тыс. рублей
  • Москва и Забайкальский край: +20 тыс. рублей
Юлия Аликова
Город
