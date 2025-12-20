Петербург — в первой десятке по темпам роста зарплат: почему это ещё не значит, что платят больше всех

В течение прошедшего года петербуржцы и жители Ленинградской области отметили увеличение среднемесячных доходов на 13 тысяч рублей. Благодаря этому оба региона вошли в десятку российских территорий с самым значительным ростом заработных плат. В среднем по стране за год зарплаты увеличились на 12 тысяч рублей.
Самый заметный прирост зафиксировали на Камчатке — жители полуострова стали зарабатывать больше на 38 тысяч рублей в месяц. На Чукотке средний доход вырос на 28 тысяч рублей, а в Магаданской области наблюдалось увеличение на 26 тысяч рублей. Также к лидерам по темпам роста относятся Ненецкий автономный округ, где размер средней зарплаты стал больше на 25 тысяч рублей, а также Москва и Забайкальский край, показавшие рост на 20 тысяч рублей.
