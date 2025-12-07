Городовой / Город / Прибавки захромали: в Петербурге темпы роста зарплат упали вдвое
Опубликовано: 7 декабря 2025 16:19
К концу года показатель достиг уровня в 10%.

В Петербурге темпы увеличения доходов работников в настоящий момент примерно в два раза ниже, чем годом ранее и составляют 10 процентов. На эту особенность обратила внимание директор городского Центра занятости Анна Харичева во время обсуждения на встрече с представителями рынка труда. Она отметила, что хотя к предыдущим показателям — 20-30 процентам за прошлые годы — нынешний рост не дотягивает, уровень всё равно не опустился ниже инфляции.

«Мы видим рост заработной платы в этом году на 10%, что, конечно, несравнимо с ростом в 20-30%, который был в предыдущие годы. Но по крайней мере показатель не падает ниже уровня инфляции, и в целом гонка за заработными платами продолжается», — сказала Харичева.

Как отмечает комитет по труду и занятости, в прошлом году средние доходы петербуржцев выросли на 20,9 процента. Исполнительный вице-президент регионального союза промышленников Александр Медведев также подтвердил, что заработки петербургских работников по-прежнему увеличиваются, однако темпы изменений значительно замедлились по сравнению с недавним прошлым. По имеющимся у него данным, за 2023 год среди работников промышленности рост оплаты труда достигал 40 процентов, год спустя перемены составили 12 процентов, а за нынешний период — не превышают 6 процентов.

Юлия Аликова
