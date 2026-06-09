Масштабный сбой в СФР: россияне сообщили о массовых невыплатах пособий

Россияне пожаловались на задержки в выплате детских пособий, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным журналистов, жители Московской области рассказали, что уже сутки им не приходят положенные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Обычно средства поступают на счета автоматически до 8 числа каждого месяца.
Сбой затронул также выплаты по больничным листам, заявляют журналисты. По данным источника, в Социальном фонде России произошёл технический сбой. Сейчас над устранением проблем работают специлисты.
При этом на горячей линии автоответчик предупреждает граждан о задержках и сообщает, что деньги придут на счета в ближайшее время.
Соцфонд опроверг информацию журналистов о проблемах с выплатами. В комментарии ТАСС ведомство заявило, что всё работает "штатно, в плановом порядке".
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