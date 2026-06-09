800 тысяч штрафов и один «белый список»: введут ли на парковках Петербурга постоплату

Из-за частых отключений интернета петербуржцы жалуются на несправедливые штрафы.

Знакомая ситуация: вы припарковались в центре, открыли приложение, а оно «висит». Или внезапно пропал мобильный интернет.

В Петербурге у вас есть всего 15 минут, чтобы решить проблему. Не успели? Получите штраф 3000 рублей.

Но скоро правила могут круто измениться. Минтранс подготовил законопроект, который наконец-то встает на сторону водителя.

Главное новшество: 24 часа вместо 15 минут

Главная новость — водителям хотят разрешить оплачивать парковку в течение суток. Это значит, что если у вас разрядился телефон или случился сбой в системе, вы сможете спокойно доехать до дома или офиса и провести платёж оттуда.

Важное уточнение: это правило не касается парковок со шлагбаумами. Там всё остается по-прежнему. А вот на обычных улицах жизнь станет проще.

Сбой в системе — не ваша вина

Сейчас суды в 99% случаев встают на сторону чиновников. Логика простая: «Не работает приложение? Ищите паркомат или уезжайте», сообщает "Деловой Петербург".

То, что паркомат может быть за три квартала, никого не волнует. Новый закон вводит запрет на штрафы, если оплата не прошла «по не зависящим от водителя причинам».

Сломался сервер у парковочного центра? Глушат интернет? В таких случаях требовать деньги с автомобилиста будет просто незаконно.

Цифры впечатляют

Как сообщает издание, в одном только Петербурге за прошлый год выписали 800 тысяч штрафов за парковку. Это огромные деньги. При этом власти говорят, что жалоб на работу приложений мало — меньше 1%.

Но водители знают правду: жаловаться бесполезно, проще заплатить штраф, чем тратить нервы в судах. Именно поэтому эксперты так ждут новый закон — он должен прекратить этот «штрафной конвейер».

Как это будет работать

Автоэксперты предлагают пойти еще дальше и внедрить систему, как на платных трассах Москвы. Там счет за проезд просто приходит в личный кабинет на «Госуслугах».

Вы припарковались.

Камера зафиксировала номер.

Вам пришло уведомление.

Вы нажали кнопку «Оплатить».

Никакой спешки, никаких нервных попыток отправить СМС на короткий номер.

Что говорят власти?

В Петербурге пока не спешат радоваться. В Комитете по транспорту "ДП" заявили: «Примут закон на федеральном уровне — будем исполнять». Пока же в городе действуют старые жесткие правила.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Песочном открыли парковку у онкоцентра.