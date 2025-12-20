Рождение в 2026‑м: объявлена сумма пособия — проверьте, на какую выплату вы имеете право

Выплата при рождении ребёнка с февраля 2026 года увеличится и составит 28 773 рубля. Данная сумма зафиксирована в законе о бюджете Социального фонда России на 2026-2028 годы. К 2028 году размер выплаты достигнет 31 тысячи рублей.
Документ о бюджете Социального фонда Российской Федерации на указанный период был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце ноября текущего года. В числе других изменений финансового характера предусмотрено повышение максимальной суммы для пособия по временной нетрудоспособности. С 2026 года она превысит 207 тысяч рублей в месяц.
Таким образом, в ближайшие годы государственная поддержка семей при рождении ребёнка будет постепенно увеличиваться. Пересмотрена также верхняя планка выплат по больничным листам. Такие изменения должны улучшить финансовое положение получателей социальной помощи.