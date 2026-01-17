Городовой / Город / Материнский капитал подрос: кому и на сколько увеличат выплаты с февраля?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Осторожно, подделка: пять хитростей, чтобы не стать жертвой ловких дельцов Город
В Ленобласти раскрыли полтысячи ошибок перед стартом отопительного сезона Город
«Шаде и не снилась: петербуржцев возмутила тайная замена звезды на трибьют-шоу» Город
Что над готовит Конь грядущий? Чем 2026-й отличается энергетически от прошлого года Полезное
Петербуржцы променяли снег на экзотику: куда исчезли горожане на новогодние праздники? Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Россия
Категории
Общество Спорт Полезное

Материнский капитал подрос: кому и на сколько увеличат выплаты с февраля?

Опубликовано: 17 января 2026 14:19
 Проверено редакцией
Материнский капитал подрос: кому и на сколько увеличат выплаты с февраля?
Материнский капитал подрос: кому и на сколько увеличат выплаты с февраля?
Городовой ру

С 1 февраля запланировано существенное увеличение размера материнского капитала. Выплаты на первого ребёнка составят почти 729 тысяч рублей. Такой информацией поделились в пресс-службе Министерства труда.

Сумма сертификата вырастет более чем на 38,6 тысячи рублей по сравнению с предыдущим периодом. При появлении в семье второго малыша государство предоставит дополнительно свыше 234 тысяч рублей. Общая сумма, если средства на первого ребёнка не расходовали, достигнет 963 тысяч рублей.

Размер поддержки на двоих детей вырастет на 51 тысячу рублей и теперь составит почти 963 тысячи рублей. Обновлённые правила касаются семей, которые ранее не пользовались данной мерой поддержки при рождении первенца. Об этих изменениях сообщили в социальных сетях представители ведомства.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью