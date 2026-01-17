Материнский капитал подрос: кому и на сколько увеличат выплаты с февраля?

С 1 февраля запланировано существенное увеличение размера материнского капитала. Выплаты на первого ребёнка составят почти 729 тысяч рублей. Такой информацией поделились в пресс-службе Министерства труда.
Сумма сертификата вырастет более чем на 38,6 тысячи рублей по сравнению с предыдущим периодом. При появлении в семье второго малыша государство предоставит дополнительно свыше 234 тысяч рублей. Общая сумма, если средства на первого ребёнка не расходовали, достигнет 963 тысяч рублей.
Размер поддержки на двоих детей вырастет на 51 тысячу рублей и теперь составит почти 963 тысячи рублей. Обновлённые правила касаются семей, которые ранее не пользовались данной мерой поддержки при рождении первенца. Об этих изменениях сообщили в социальных сетях представители ведомства.
