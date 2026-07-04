Закрываю крышку унитаза при сливе — и ванная чистая, свежая, без бактерий

Споры о том, нужно ли закрывать крышку унитаза перед смывом, не утихают. Одни считают это гигиенической необходимостью, другие — пустой тратой времени. Но мнение специалистов и вековые суеверия сходятся в одном: крышка — не просто элемент сантехники, а важный барьер для здоровья и благополучия, пишет автор блога "Наша жизнь".

При смыве воды в унитазе образуется мощный поток, который поднимает в воздух миллионы микроскопических капель. Этот аэрозольный шлейф поднимается на высоту до 2–3 метров и разносит бактерии, вирусы и частицы фекалий по всему помещению. В совмещённых санузлах эта «туча» оседает на полотенцах, зубных щётках, косметике и других предметах. Поэтому закрытая крышка — не просто хороший тон, а реальная защита от распространения инфекций.

Вода символизирует финансовую энергию. Открытый унитаз, по мнению последователей фен-шуй, создаёт «ворота» для утечки благополучия. Энергия Ша, скапливающаяся под ободком, блокирует денежный поток и разрушает гармонию в доме. Закрытая крышка служит барьером, удерживающим энергию внутри и не позволяющим негативу проникать в жилое пространство. Даже простое захлопывание крышки — это символический жест, защищающий финансы и отношения.

Раньше я не задумывалась о том, что нужно закрывать крышку, пока не прочитала статью бактериологов. Решила провести эксперимент: в течение месяца закрывала крышку перед каждым смывом. Заметила, что в ванной стало меньше пыли, а влажные полотенца перестали быстро пахнуть сыростью. Конечно, я не проверяла наличие бактерий под микроскопом, но субъективно — воздух стал чище. Теперь всегда приучаю домочадцев к этому правилу, а заодно и деньги приумножаю — как говорится, и здоровье, и кошелёк в порядке.