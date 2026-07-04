Землю накрыла одна из самых мощных магнитных бурь в 2026 году

Зарегистрирована мощная геомагнитная активность

Космос снова напоминает о себе: на планете разыгралась одна из самых мощных магнитных бурь этого года. Учёные из солнечной лаборатории ИКИ РАН фиксируют серьёзное давление на магнитное поле Земли — всё из‑за выбросов солнечной массы.

Событие уже вошло в топ‑2 самых сильных геомагнитных явлений 2026 года, и игнорировать его точно не стоит.

Насколько сильной оказалась буря

Пик активности пришёлся на ночь 4 июля — именно тогда геомагнитное событие развернулось в полную силу. Буря достигла отметки G3.33: это внушительный показатель, уступающий лишь рекордному событию января (уровень G4.67) и уверенно обгоняющий мартовскую бурю.

Почти сутки Земля оставалась под воздействием солнечного ветра, и напряжение в магнитосфере чувствовалось отчётливо.

Что творится на Солнце

Причиной бури стали масштабные процессы на поверхности светила. В конце июня астрономы заметили крупнейшую активную область года — группу пятен 4478: её площадь приблизилась к 1,2 тысячи единиц, обойдя февральского рекордсмена.

При этом, как отмечают специалисты, несмотря на гигантские размеры пятен, по-настоящему разрушительных взрывов пока не случилось.

Ранее, в апреле, фиксировали вспышку уровня X2.5 с выбросом плазмы, но её эпицентр находился на краю Солнца — поэтому для Земли она оказалась не столь опасной.

Как подготовиться к последствиям магнитной бури

Чтобы минимизировать дискомфорт в дни геомагнитной нестабильности, полезно учесть несколько простых рекомендаций:

по возможности снизить физическую нагрузку — организм в такие дни тратит больше ресурсов;

следить за давлением и вовремя принимать назначенные врачом препараты;

избегать избыточного стресса и постараться высыпаться.

Магнитная буря уровня G3.33 — серьёзное природное явление, которое напоминает, насколько тесно мы связаны с космической погодой.

Учёные продолжают наблюдать за активностью Солнца, а людям стоит проявить чуть больше заботы о самочувствии, пока геомагнитная обстановка не стабилизируется. Об этом сообщает "Деловой Петербург" (18+).

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