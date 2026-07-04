Новый поезд к морю из Петербурга отправится уже 16 июля

«Гранд Сервис Экспресс» запускает дополнительные рейсы в Анапу из Северной столицы

Лето в разгаре, и перевозчики подстраиваются под спрос: с середины июля у петербуржцев появится ещё один удобный способ добраться до южных курортов.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает дополнительный маршрут — теперь доехать до Анапы станет чуть проще. И это особенно кстати в высокий сезон, когда билеты разбирают быстро.

Что известно о новом поезде

Поезд № 177/178 начнёт курсировать с 16 июля. Отправляться из Петербурга он будет через день, ночью — в 01:40, а прибывать в Анапу — на следующий вечер, в 22:02.

Такой график удобен тем, кто не хочет терять день в дороге: большую часть пути можно проспать, а на курорт приехать ближе к ночи, чтобы спокойно устроиться.

Почему это важно для пассажиров

Новый состав запускают, чтобы разгрузить популярное направление: летом на юг едет много людей, и билетов часто не хватает.

При этом стоит учитывать, что тот же перевозчик недавно сократил рейсы «Таврии» между Петербургом и Крымом — последние поезда в Симферополь ушли в конце июня. Так что фокус компании сейчас смещён на другие южные маршруты.

На что обратить внимание при планировании поездки

Если собираетесь в Анапу, держите в голове несколько практических моментов:

билеты лучше брать заранее — на летние поезда спрос высокий;

учитывайте ночной график: поезд уходит поздно, поэтому продумайте, как добраться до вокзала;

следите за обновлениями расписания — иногда в сезон вносят корректировки.

Запуск поезда № 177/178 — хорошая новость для тех, кто планирует отпуск на юге: дополнительных мест станет больше, а шансы найти билет — выше. При этом важно помнить про изменения на других направлениях и планировать поездку с запасом времени. Об этом сообщает "РОСБАЛТ" (18+).

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