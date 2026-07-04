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Летний тренд 2026: брюки-баллоны, шаровары и аладдины - стильные луки без лишнего объема

Опубликовано: 4 июля 2026 15:35
 Проверено редакцией
Городовой ру
Летний тренд 2026: брюки-баллоны, шаровары и аладдины - стильные луки без лишнего объема
фото legion-media
Практические советы по сочетанию с обувью и верхом

Лето 2026 года окончательно провозгласило свободу движений главным трендом: на смену узким брюкам пришли расслабленные модели с объёмом.

Особенно уверенно в гардеробы ворвались широкие брюки, собранные у щиколотки, — их называют по‑разному, но суть одна: это про комфорт и динамику силуэта.

И пусть кого‑то пугает их пышность — стилисты уверяют: при грамотном подходе такие брюки станут базой летнего гардероба.

Как звучат и смотрятся: путаница в названиях

На улицах и в блогах эти брюки встречаются под разными именами: баллоны, шаровары, аладдины, парашюты. Названия множатся, но фасон остаётся узнаваемым: много ткани в бёдрах, плавные складки и аккуратное сужение внизу.

Именно эта конструкция и создаёт тот самый эффект лёгкости — даже в жару образ не выглядит тяжёлым.

С чем и как носить: простые приёмы для гармоничного образа

Чтобы объёмный низ не портил пропорции, достаточно соблюдать несколько базовых правил:

  • сочетайте брюки с лаконичным верхом — базовой футболкой, топом в рубчик или тонким пуловером, чтобы не перегружать силуэт;
  • подчёркивайте талию — это задаёт структуру и не даёт образу стать бесформенным;
  • добавляйте структурированный второй слой — льняной блейзер, расстегнутую рубашку или прямую джинсовку, чтобы перевести комплект в категорию смарт‑кэжуал;
  • выбирайте дышащие ткани — лён, поплин, вискозу, тенсель: они красиво драпируются и спасают от жары;
  • подбирайте обувь, открывающую щиколотку, — минималистичные сандалии, мюли, лёгкие кеды; массивные платформы и шпильки здесь лишние.

Вывод

Брюки‑баллоны — это не про экстравагантность, а про продуманный комфорт: они дают свободу движения и при этом позволяют выглядеть актуально. Главное — соблюдать баланс объёмов и выбирать правильные фактуры, передает автор канала "Мода. Стиль. Личность" (18+).

Тогда даже самый выразительный фасон будет смотреться гармонично и естественно.

Личный опыт автора

Однажды я долго сомневалась, стоит ли брать такие брюки: казалось, что объём в бёдрах сделает фигуру громоздкой. Но выбрала модель из тонкого льна и скомбинировала с простой белой футболкой и льняным пиджаком — и образ сразу стал собранным. Теперь понимаю: секрет не в отказе от объёма, а в умении его уравновешивать. С тех пор баллоны — один из моих любимых летних вариантов.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие советские вещи снова в моде и как их носить.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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