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Почему привычка носить одно и то же каждый день - главный враг вашей внешности и как с этим бороться

Опубликовано: 1 июля 2026 13:42
 Проверено редакцией
Городовой ру
Почему привычка носить одно и то же каждый день - главный враг вашей внешности и как с этим бороться
фото legion-media
Как освежить лицо и фигуру с помощью одежды

Кажется, будто лето наступает в мгновение ока, а дни сливаются в один поток. Многие списывают это на возраст, но учёные видят другую причину — дело в работе мозга и в наших повседневных привычках, в том числе в выборе одежды.

Если жизнь становится слишком предсказуемой, мозг перестаёт фиксировать события — и время будто ускоряется.

Мозг любит сюрпризы — даже в стиле

Нейробиологи объясняют: мозг постоянно строит прогнозы о том, что произойдёт дальше. Когда каждый день похож на предыдущий, прогнозы сбываются, и мозг «экономит силы» — не выделяет события как значимые.

В результате дни перестают запоминаться и сливаются воедино. Одежда тут играет неожиданную роль: повторяя одни и те же образы, мы усиливаем эту предсказуемость и невольно «ускоряем» время.

Как встряхнуть восприятие: простые приемы

  • попробуйте непривычный силуэт: если всегда выбирали приталенное, присмотритесь к свободному крою или современному оверсайз;
  • добавьте в образ новый цвет: вместо привычных нейтральных оттенков примерьте что-то свежее — например, сливочный, терракотовый или лиловый;
  • смените детали: заправьте рубашку наполовину, замените лодочки на лоферы, сделайте непривычную укладку — такие мелочи заставляют мозг по-новому считывать ваш образ.

Вывод

Небольшие стилистические эксперименты — это не просто про моду, а про тренировку гибкости мышления. Меняя детали гардероба, мы возвращаем ощущение новизны и помогаем мозгу снова замечать дни.

Так можно не только выглядеть современнее, но и сделать время чуть более «осязаемым». Об этом сообщает автор канала "Мода. Стиль. Личность" (18+).

Личный опыт автора

А я, например, как-то решилась на простой шаг — вместо привычной тёмной палитры взяла жакет в оттенке сливочного крема. Сначала казалось, что это совсем не моё, а потом заметила, как по-другому стали смотреться и другие вещи в шкафу, да и настроение будто стало светлее.

Ранее «Городовой» рассказывал, гороскоп на 2 июля для 3 знаков Зодиака.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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