Михалков везет в Петербург бабочку с 5000 бриллиантов: режиссер устроит в Петербурге свой «Оскар»

Осенью 2026 года Санкт-Петербург на три дня превратится в главную культурную столицу мира. С 24 по 26 сентября здесь пройдет XII Международный форум объединенных культур.
В город съедутся сотни молодых режиссеров, продюсеров, директоров крупнейших музеев и театров.
Ранее этот форум знали как Петербургский международный культурный форум. Сегодня его формат обновляется. Главный акцент сделают на сотрудничестве со странами БРИКС, Азии и Латинской Америки.
Наш ответ Голливуду
Самой громкой новостью форума станет визит Никиты Михалкова. Мэтр российского кино приедет не просто в качестве гостя. Он презентует масштабный проект — Евразийскую академию кинематографических искусств, пишет Росбалт.
По сути, создается мощный аналог американской премии «Оскар». Главная цель проекта — объединить кинематографистов, которым близки традиционные ценности, и показать миру альтернативный взгляд на кино.
Миллион долларов и тысячи бриллиантов
Новая евразийская премия получила название «Бриллиантовая бабочка». И организаторы не скупились на призы.
- Главный победитель в номинации «Лучший фильм» получит солидный куш — эквивалент 1 миллиона долларов.
- Лауреаты в других категориях унесут с собой по 250 тысяч долларов.
Сама награда — это настоящее произведение искусства. Дизайн статуэтки разработал известный художник Юрий Купер. Каждую бабочку украсят почти 5000 настоящих бриллиантов.
Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург стал столицей кино и что ждет «Ленфильм».