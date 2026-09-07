Земля снова станет единым континентом: геофизики смоделировали карту планеты через 250 млн лет

Океаны не будут разделять Землю, климат станет жарче - прогноз ученых

Земля, на которой мы живём, никогда не была статичной. То, что мы видим на карте сейчас, — лишь мгновение в череде перемен. Континенты дрейфуют, океаны рождаются и умирают, а лик планеты полностью перерисовывается каждые несколько сотен миллионов лет.

Как движутся континенты

Земная кора состоит из крупных плит. Они плавают на вязком слое мантии и движутся со скоростью несколько сантиметров в год. Это сравнимо со скоростью роста ногтей — незаметно для глаза, но за миллионы лет плиты проплывают тысячи километров.

В истории Земли было несколько суперконтинентов — гигантских массивов суши, объединявших почти всю планету. Последний из них, Пангея, существовал около 310 миллионов лет назад. Он начал распадаться 180 млн лет назад и тогда образовался Атлантический океан, который продолжает расширяться и сегодня.

Жизненный цикл океана

Океаны подчиняются циклу Уилсона. Сначала на суше появляется трещина, которая постепенно превращается в море, а затем в океан. Он растёт до определённого предела, а потом начинает закрываться — его края уходят в мантию. Этот процесс называется субдукцией.

Океаническая кора остывает, становится тяжелее и плотнее. В какой-то момент она уже не может оставаться на поверхности. Но чтобы процесс начался, края океана должны сначала сломаться. А сделать это очень трудно, потому что старая кора становится прочной. Она может оставаться в таком состоянии очень долго, пока не наступит внешний толчок.

Почему погибнут два океана

До недавнего времени учёные спорили, какой сценарий ждёт Землю в будущем. Закроется ли Атлантика или продолжит расширяться? Новые исследования, проведённые геофизиками из Лиссабонского университета, дают неожиданный ответ: закроются оба океана, пишет ixbt.com.

Атлантическая кора уже старая — ей около 200 миллионов лет. Она не может существовать вечно. Через несколько сотен миллионов лет она станет слишком тяжёлой и начнёт разрушаться. В это же время Тихий океан, где субдукция идёт давно, тоже будет исчезать. Исчезновение двух океанов одновременно — единственный вариант, который объясняет физику процесса.

Рождение нового суперконтинента — Аурика

Когда океаны исчезают, их место занимает суша. Но Земля не сжимается — значит, где-то должна появиться новая водная гладь. Этот новый океан образуется из Индийского и Южного океанов, которые объединятся в один гигантский бассейн.

Одновременно с этим произойдёт раскол Евразии. Трещина пройдёт примерно по линии Байкала, и материк разделится: Европа, запад России и Африка образуют массив Еврафрика, восточная часть сместится к Тихому океану.

По расчетам, через 250–300 млн лет все современные материки соберутся в один суперконтинент — Аурику. Он будет вытянут вдоль экватора. Австралия окажется в центре, а Северная и Южная Америка сольются с Европой и Африкой.

Каким будет климат на новой Земле

Учёные из NASA смоделировали климат будущего. Они учли, что Солнце станет ярче примерно на 2,5%, а сутки удлинятся на полчаса. В расчётах сравнивали два возможных сценария: Амазию, где суша собирается у полюса, и Аурику, где суша лежит на экваторе.

В сценарии Аурики континенты оказываются под самыми прямыми лучами Солнца. Океаны свободно омывают полюса, и тёплые течения доставляют тепло туда, где сегодня лежат льды. Лёд на Земле почти исчезает, температура поднимается до +20,5 градусов, вода практически не замерзает круглогодично.

Но у этого есть и обратная сторона. Внутренние районы Аурики окажутся вдали от океана. Влажные ветры не смогут добраться до центра континента, и там возникнут пустыни. Прекратится выветривание горных пород, которое поглощает углекислый газ. Вулканы, извергающиеся по краям суперконтинента, станут накапливать CO2 в атмосфере, усиливая парниковый эффект.

Почему это важно для астрономии

Тектонические процессы напрямую влияют на климат. В будущем на планете с одинаковым расстоянием до Солнца может установиться либо холодный, либо жаркий климат — в зависимости от того, как расположены континенты.

Это означает, что при поиске жизни на других планетах одного лишь расстояния до звезды недостаточно. Нужно знать, как устроены недра планеты и как двигаются её плиты. Без понимания тектоники невозможно предсказать, пригодна ли планета для жизни.

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