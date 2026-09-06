Моча альпинистов может растопить до 154 тонн льда на Эвересте, подсчитали ученые

Альпинисты и обслуживающий персонал базового лагеря на Эвересте ускоряют таяние ледника Кхумбу своей мочой

Любители экстрима ускоряют глобальное потепления. Новое исследование непальских ученых показало: альпинисты и обслуживающий персонал базового лагеря на Эвересте ускоряют разрушение ледника Кхумбу... своей мочой. По расчетам специалистов, за один весенний сезон на ледник попадает более 338 тысяч литров мочи, тепла которой достаточно, чтобы растопить около 154 тонн льда.

2000 человек и 338 тысяч литров мочи

Ледник Кхумбу расположен на высоте 5364 метра. Именно там, прямо на льду, разбивают базовый лагерь альпинисты, штурмующие Эверест. Весной 2023 года в лагере одновременно или сменяя друг друга находились 2127 человек. В среднем каждый проводил там около 50 дней.

Как пишет "Мел", ученые из Департамента геодезии и картографии Непала подсчитали, сколько мочи оставляют посетители. В условиях высокогорья человек выделяет около 3,18 литра в день. Умножив это на количество людей и дней, исследователи получили 338 299 литров за сезон — более 6000 литров в день.

Как моча плавит лёд

Температура мочи близка к температуре тела — около 37 C. Когда столько тёплой жидкости попадает на лёд, она неизбежно передает ему тепло. Ученые рассчитали: теоретически этой энергии достаточно, чтобы растопить 154 тонны льда и снега за один сезон.

Авторы исследования подчеркивают: это не фактически измеренный объем растаявшего льда, а теоретическая оценка. Однако даже в таком виде цифра заставляет задуматься. С 2003 года на Эвересте собирают твёрдые отходы в специальные синие бочки, но мочу по‐прежнему никто не утилизирует — она просто остаётся на леднике.

Что предлагают учёные

Исследователи во главе с Кхимом Лалом Гаутамом предложили радикальное решение: перенести базовый лагерь на участок, свободный ото льда. Это снизит антропогенную нагрузку на ледник и повысит безопасность экспедиций — ледопад Кхумбу, один из самых опасных участков маршрута, станет менее непредсказуемым.

Проблема выходит далеко за пределы Эвереста. Ледники Гималаев и Гиндукуша тают с угрожающей скоростью, что грозит повышением уровня Мирового океана и ставит под удар миллионы людей, зависящих от рек, питаемых ледниками.

Мусорный кризис на Эвересте

Исследование появилось на фоне очередного провала программы по очистке горы. С 2014 года альпинисты вносили залог в 4000 долларов, который возвращался только после того, как они спускали с горы не менее 8 кг мусора. Однако участники научились обходить систему: вместо того чтобы собирать отходы в верхних, самых замусоренных лагерях, они подбирали мусор внизу. Формально условие выполнялось, но проблема осталась.

Ранее Городовой рассказал, что ученые нашли на дне океана тысячи бочек с радиоактивными отходами.