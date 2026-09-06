Больница с 1 сентября больше не вправе брать деньги за спальное место родственника: разбор новых правил

Родственники смогут постоянно находиться в стационаре с пациентом бесплатно

С 1 сентября 2026 года в России вступил в силу обновлённый порядок, регламентирующий пребывание близких родственников рядом с тяжелобольными пациентами в стационарах. Теперь присутствие членов семьи в палате закреплено как социальная гарантия, финансируемая за счёт средств обязательного медицинского страхования.

Кто может находиться с пациентом круглосуточно

Нормы зафиксированы в приказе Минздрава № 286н и в обновлённой Программе госгарантий на 2026–2028 годы. Ключевое послабление затронуло наиболее уязвимые категории. Законные представители или сиделки людей с инвалидностью первой группы получили право находиться в палате круглые сутки — бесплатно и с обеспечением питанием.

Допуск оформляется лечащим врачом при наличии клинической необходимости и только с согласия самого пациента. При этом сопровождающие обязаны неукоснительно соблюдать санитарные нормы. Любое вмешательство в ход лечения или нарушение режима может привести к отмене разрешения на совместное пребывание.

Правила для родителей госпитализированных детей

Для семей с детьми, проходящими лечение в стационаре, базовые условия сохранились, но теперь они закреплены более чётко. Бесплатное место и питание для одного из родителей или законного представителя предоставляются в следующих случаях:

возраст ребёнка — до 4 лет;

установленная инвалидность у ребёнка (независимо от возраста);

наличие медицинских показаний, требующих постоянного ухода за ребёнком старше 4 лет.

В остальных случаях родитель может находиться рядом с ребёнком только с разрешения врача, однако спальное место и питание за счёт больницы в таких ситуациях, как правило, не предусмотрены.

Упрощённый доступ к медицинским документам

Второе важное нововведение касается бюрократических процедур. Теперь законодательно закреплён перечень близких родственников, имеющих доступ к медицинской документации пациента. В него вошли супруги, родители, дети (включая усыновлённых), бабушки, дедушки, внуки, а также полнородные и неполнородные братья и сёстры.

Эти родственники вправе запрашивать выписки из истории болезни, результаты анализов, справки и другие документы. Для получения информации достаточно письменного согласия пациента или его законного представителя.

Комментарий врача

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой» подчеркнула, что изменения имеют особое значение для тяжелобольных пациентов. По её словам, медицинские учреждения не в состоянии выделить отдельного сотрудника для каждого пациента, чтобы помочь ему с приёмом пищи, переворачиванием или гигиеническими процедурами. В результате эти обязанности ложатся на плечи родственников или нанятых сиделок.

Новый порядок, по мнению эксперта, снимает с семей значительную финансовую и организационную нагрузку, позволяя им находиться рядом с близким человеком в условиях, когда это действительно необходимо.

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