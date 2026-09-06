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Разлетятся в один миг: свекольные блинчики с начинкой — райское наслаждение

Опубликовано: 6 сентября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Разлетятся в один миг: свекольные блинчики с начинкой — райское наслаждение
Разлетятся в один миг: свекольные блинчики с начинкой — райское наслаждение
Городовой ру
Невозможно вкусная закуска

Закуски являются неотъемлемой частью любого торжественного мероприятия. Стремление хозяек удивить гостей проявляется в создании новых кулинарных шедевров и совершенствовании традиционных рецептов. Представляем вашему вниманию оригинальную закуску — фаршированные блинчики из свеклы.

Ингредиенты:

  • Свекла вареная — 2 штуки
  • Молоко — 200 миллилитров
  • Яйца — 3 штуки
  • Масло растительное — 2 столовые ложки
  • Соль — 1 чайная ложка
  • Крахмал — 30 граммов
  • Мука — 80 граммов

Для начинки:

  • Сыр твердый или полутвердый — 150 граммов
  • Сыр творожно-сливочный — 100 граммов
  • Майонез или сметана — 2 столовые ложки
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Зелень — по вкусу.

Инструкция по приготовлению

В емкость положите нарезанную кубиками свеклу, добавьте яйца и половину указанного объема молока. Измельчите ингредиенты до однородной консистенции с использованием погружного блендера. Влейте оставшееся молоко, добавьте соль, растительное масло и тщательно перемешайте венчиком. Постепенно введите крахмал и муку, непрерывно помешивая до получения однородной массы без комочков.

Выпекайте блины на предварительно смазанной маслом сковороде. Важно контролировать процесс выпекания, чтобы избежать пригорания.

Для приготовления начинки необходимо соединить творожный сыр с измельченным чесноком, майонезом и рубленой зеленью. Консистенция массы должна быть однородной.
Полученная начинка равномерно распределяется по блинам, после чего формируются рулетики. Блюдо готово к подаче.

Ранее мы рассказали, как приготовить заливной пирог с капустой.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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