Разлетятся в один миг: свекольные блинчики с начинкой — райское наслаждение

Закуски являются неотъемлемой частью любого торжественного мероприятия. Стремление хозяек удивить гостей проявляется в создании новых кулинарных шедевров и совершенствовании традиционных рецептов. Представляем вашему вниманию оригинальную закуску — фаршированные блинчики из свеклы.
Ингредиенты:
- Свекла вареная — 2 штуки
- Молоко — 200 миллилитров
- Яйца — 3 штуки
- Масло растительное — 2 столовые ложки
- Соль — 1 чайная ложка
- Крахмал — 30 граммов
- Мука — 80 граммов
Для начинки:
- Сыр твердый или полутвердый — 150 граммов
- Сыр творожно-сливочный — 100 граммов
- Майонез или сметана — 2 столовые ложки
- Чеснок — 2 зубчика
- Зелень — по вкусу.
Инструкция по приготовлению
В емкость положите нарезанную кубиками свеклу, добавьте яйца и половину указанного объема молока. Измельчите ингредиенты до однородной консистенции с использованием погружного блендера. Влейте оставшееся молоко, добавьте соль, растительное масло и тщательно перемешайте венчиком. Постепенно введите крахмал и муку, непрерывно помешивая до получения однородной массы без комочков.
Выпекайте блины на предварительно смазанной маслом сковороде. Важно контролировать процесс выпекания, чтобы избежать пригорания.
Для приготовления начинки необходимо соединить творожный сыр с измельченным чесноком, майонезом и рубленой зеленью. Консистенция массы должна быть однородной.
Полученная начинка равномерно распределяется по блинам, после чего формируются рулетики. Блюдо готово к подаче.
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