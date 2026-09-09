Народные приметы на 9 сентября: что нельзя делать в день Пимена

Что можно и нельзя делать, а также о чём предупреждают журавли, туман и иней в этот день.

День 9 сентября посвящён преподобному Пимену Великому, жившему в Египте в IV–V веках. Народное название — Пимены Рябинники. С этим днём связано множество поверий, обычаев и запретов, главным героем которых стала рябина, пишет "Аргументы и Факты".

Житие преподобного Пимена Великого

Преподобный Пимен родился около 340 года в Египте. Вместе с двумя братьями он принял постриг и жил в строгом посте и молитве, достигнув бесстрастия. Старец наставлял иноков. Скончался примерно 450 года в возрасте около 110 лет.

Народные традиции: Пимены Рябинники

Крестьяне выходили в сады и кланялись рябине, собирая её ягоды. Первыми их пробовали птицы — верили: если после них оставалось много ягод, зима будет милостивой. Обилие же рябины сулило суровые морозы.

Собранные ягоды использовали для чая и варенья. Считали, что рябина помогает от цинги, её использовали как природный антисептик и мочегонное. А гроздья развешивали под крышей — они служили оберегом. Так день сочетал и хозяйственные заботы, и заботу о здоровье, и веру в защиту дома.

Что можно и нельзя делать

Рекомендуется:

заниматься рукоделием и домашними делами — подходили тихие занятия;

ходить на рыбалку — по поверьям, день сулил богатый улов.

Запрещено:

Старались соблюдать строгие предостережения:

Не рубили и не ломали ветки рябины — верили, что дерево может «отомстить» болезнью.

Деньги не одалживали, чтобы не потерять их навсегда.

На перекрёстках ничего не поднимали, чтобы случайно не прихватить чужое горе.

На пороге не задерживались, чтобы не навлечь болезни.

В жилье поддерживали порядок, иначе ссор было не избежать.

Старались не сквернословить и не ссориться, не отказывать просящим в помощи и не принимать подарки от незнакомцев.

И, конечно, детей без присмотра не оставляли.

Все эти запреты помогали сохранить мир в доме и защитить семью от бед.

Приметы дня

В этот день крестьяне всматривались в небо, прислушивались к ветру и следили за поведением животных — природа сама подсказывала, что ждать впереди. Гром обещал тёплую осень и скорое бабье лето. Комья облаков предвещали короткий дождь. Журавли, летящие высоко и не спеша, сулили тёплую и сухую осень, а если они опускались и торопились — жди ненастья.

Кошка, фыркающая без причины, предупреждала о непогоде. Утренний иней на деревьях — к долгой зиме. Туман, стелющийся по земле, обещал скорое возвращение тепла. Алое небо на закате — следующий день будет ветреным. Все эти приметы складывались в единую картину, помогая крестьянам заранее подготовиться к переменам.

Вывод

День объединяет память преподобного Пимена Великого и народные традиции сбора рябины. Соблюдение запретов и наблюдение за приметами в этот день помогают сохранить мир в доме и получить подсказки о погоде на ближайшее время.

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