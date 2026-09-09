Народные приметы на 9 сентября: что нельзя делать в день Пимена

День 9 сентября посвящён преподобному Пимену Великому, жившему в Египте в IV–V веках. Народное название — Пимены Рябинники. С этим днём связано множество поверий, обычаев и запретов, главным героем которых стала рябина, пишет "Аргументы и Факты".
Житие преподобного Пимена Великого
Преподобный Пимен родился около 340 года в Египте. Вместе с двумя братьями он принял постриг и жил в строгом посте и молитве, достигнув бесстрастия. Старец наставлял иноков. Скончался примерно 450 года в возрасте около 110 лет.
Народные традиции: Пимены Рябинники
Крестьяне выходили в сады и кланялись рябине, собирая её ягоды. Первыми их пробовали птицы — верили: если после них оставалось много ягод, зима будет милостивой. Обилие же рябины сулило суровые морозы.
Собранные ягоды использовали для чая и варенья. Считали, что рябина помогает от цинги, её использовали как природный антисептик и мочегонное. А гроздья развешивали под крышей — они служили оберегом. Так день сочетал и хозяйственные заботы, и заботу о здоровье, и веру в защиту дома.
Что можно и нельзя делать
Рекомендуется:
- заниматься рукоделием и домашними делами — подходили тихие занятия;
- ходить на рыбалку — по поверьям, день сулил богатый улов.
Запрещено:
Старались соблюдать строгие предостережения:
- Не рубили и не ломали ветки рябины — верили, что дерево может «отомстить» болезнью.
- Деньги не одалживали, чтобы не потерять их навсегда.
- На перекрёстках ничего не поднимали, чтобы случайно не прихватить чужое горе.
- На пороге не задерживались, чтобы не навлечь болезни.
- В жилье поддерживали порядок, иначе ссор было не избежать.
- Старались не сквернословить и не ссориться, не отказывать просящим в помощи и не принимать подарки от незнакомцев.
- И, конечно, детей без присмотра не оставляли.
Все эти запреты помогали сохранить мир в доме и защитить семью от бед.
Приметы дня
В этот день крестьяне всматривались в небо, прислушивались к ветру и следили за поведением животных — природа сама подсказывала, что ждать впереди. Гром обещал тёплую осень и скорое бабье лето. Комья облаков предвещали короткий дождь. Журавли, летящие высоко и не спеша, сулили тёплую и сухую осень, а если они опускались и торопились — жди ненастья.
Кошка, фыркающая без причины, предупреждала о непогоде. Утренний иней на деревьях — к долгой зиме. Туман, стелющийся по земле, обещал скорое возвращение тепла. Алое небо на закате — следующий день будет ветреным. Все эти приметы складывались в единую картину, помогая крестьянам заранее подготовиться к переменам.
Вывод
День объединяет память преподобного Пимена Великого и народные традиции сбора рябины. Соблюдение запретов и наблюдение за приметами в этот день помогают сохранить мир в доме и получить подсказки о погоде на ближайшее время.
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