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Народные приметы на 9 сентября: что нельзя делать в день Пимена

Опубликовано: 9 сентября 2026 01:10
 Проверено редакцией
Народные приметы на 9 сентября: что нельзя делать в день Пимена
Народные приметы на 9 сентября: что нельзя делать в день Пимена
Legion-Media
Что можно и нельзя делать, а также о чём предупреждают журавли, туман и иней в этот день.

День 9 сентября посвящён преподобному Пимену Великому, жившему в Египте в IV–V веках. Народное название — Пимены Рябинники. С этим днём связано множество поверий, обычаев и запретов, главным героем которых стала рябина, пишет "Аргументы и Факты".

Житие преподобного Пимена Великого

Преподобный Пимен родился около 340 года в Египте. Вместе с двумя братьями он принял постриг и жил в строгом посте и молитве, достигнув бесстрастия. Старец наставлял иноков. Скончался примерно 450 года в возрасте около 110 лет.

Народные традиции: Пимены Рябинники

Крестьяне выходили в сады и кланялись рябине, собирая её ягоды. Первыми их пробовали птицы — верили: если после них оставалось много ягод, зима будет милостивой. Обилие же рябины сулило суровые морозы.

Собранные ягоды использовали для чая и варенья. Считали, что рябина помогает от цинги, её использовали как природный антисептик и мочегонное. А гроздья развешивали под крышей — они служили оберегом. Так день сочетал и хозяйственные заботы, и заботу о здоровье, и веру в защиту дома.

Что можно и нельзя делать

Рекомендуется:

  • заниматься рукоделием и домашними делами — подходили тихие занятия;
  • ходить на рыбалку — по поверьям, день сулил богатый улов.

Запрещено:

Старались соблюдать строгие предостережения:

  • Не рубили и не ломали ветки рябины — верили, что дерево может «отомстить» болезнью.
  • Деньги не одалживали, чтобы не потерять их навсегда.
  • На перекрёстках ничего не поднимали, чтобы случайно не прихватить чужое горе.
  • На пороге не задерживались, чтобы не навлечь болезни.
  • В жилье поддерживали порядок, иначе ссор было не избежать.
  • Старались не сквернословить и не ссориться, не отказывать просящим в помощи и не принимать подарки от незнакомцев.
  • И, конечно, детей без присмотра не оставляли.

Все эти запреты помогали сохранить мир в доме и защитить семью от бед.

Приметы дня

В этот день крестьяне всматривались в небо, прислушивались к ветру и следили за поведением животных — природа сама подсказывала, что ждать впереди. Гром обещал тёплую осень и скорое бабье лето. Комья облаков предвещали короткий дождь. Журавли, летящие высоко и не спеша, сулили тёплую и сухую осень, а если они опускались и торопились — жди ненастья.

Кошка, фыркающая без причины, предупреждала о непогоде. Утренний иней на деревьях — к долгой зиме. Туман, стелющийся по земле, обещал скорое возвращение тепла. Алое небо на закате — следующий день будет ветреным. Все эти приметы складывались в единую картину, помогая крестьянам заранее подготовиться к переменам.

Вывод

День объединяет память преподобного Пимена Великого и народные традиции сбора рябины. Соблюдение запретов и наблюдение за приметами в этот день помогают сохранить мир в доме и получить подсказки о погоде на ближайшее время.

Ранее мы рассказали о народных приметах в Натальин день.

Автор:
Евгения Сухова
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