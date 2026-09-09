Магниты, «набросы» и лишние провода: на чем попалась тысяча любителей «бесплатного» света под Петербургом

Около 1000 потребителей безучётно пользовались электроэнергией.

За семь месяцев 2026 года в Петербурге и Ленинградской области попались больше тысячи любителей бесплатной электроэнергии.

Энергетики из «Россети Ленэнерго» перекрыли им вентиль и уже взыскали с нарушителей около 220 миллионов рублей, сообщили в компании.

Как именно воруют свет?

С января по июль специалисты пресекли 1070 случев бездоговорного потребления электроэнергии.

Всех нарушителей можно разделить на две группы:

Дикие врезки. Это когда люди вообще не заключают договор с энергосбытом. Они просто самовольно набрасывают провода на ЛЭП. Поймали 581 такого нарушителя. С них заберут 152 миллиона рублей. Фокусы со счетчиками. Договор у человека есть, но он «химичит» с прибором учета. В ход идут магниты, скручивание показателей или проводка в обход счетчика. Спецы выявили 491 подобный случай. Счета за обман составили 67 миллионов рублей.

Сегодня энергетики быстро находят воров. Им помогают умные счетчики, антимагнитные пломбы и тепловизоры. Если на подстанции идет перерасход энергии, район тут же берут на контроль.

Почему «халява» обходится слишком дорого?

Некоторые думают, что воровство вредит только крупной компании. На самом деле страдают все.

Во-первых, из-за нелегальных подключений страдают соседи. В сети падает напряжение, мигает свет, а бытовая техника просто сгорает.

Во-вторых, самодельная проводка — это первая причина пожаров в частном секторе.

В-третьих, сэкономить не получится. Если человека ловят, ему считают расход не по нормативу, а по максимальной мощности всех его приборов. Причем за 24 часа в сутки! Сумма выходит гигантская.

Плюс к этому выписывают штрафы:

Обычным людям — от 10 до 30 тысяч рублей.

Фирмам и предприятиям — от 100 до 400 тысяч рублей.

Кстати: если украсть электричества на сумму больше 250 тысяч рублей, наступает уже не административная, а уголовная ответственность. За это можно получить реальный срок.

Как понять, что кто-то рядом ворует энергию?

Заметить вора можно по нескольким простым признакам:

От столба к дому соседа тянутся странные «лишние» провода.

У вас дома постоянно скачет или падает напряжение.

Возле чужого счетчика висят подозрительные кабели.

Куда сообщать?

Терпеть соседа-вора не стоит. Из-за него вы рискуете остаться без бытовой техники или вовсе сгореть.

Сообщить о нарушениях можно абсолютно анонимно. Для этого есть бесплатная горячая линия «Россети Ленэнерго»: 8-800-220-0-220. Также можно оставить заявку на их официальном сайте.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему важно правильно заряжать смартфон.