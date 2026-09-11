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Зачем возле роутера кладут фольгу: простой и эффективный лайфхак

Опубликовано: 11 сентября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Зачем возле роутера кладут фольгу: простой и эффективный лайфхак
фото Городовой ру
Как сделать отражатель из картонки и фольги за пять минут

Wi-Fi разлетается от роутера во все стороны, но не везде сигнал одинаково нужен. Алюминий отражает радиоволны — если поставить изогнутый кусок фольги позади устройства, часть волн пойдет туда, где интернет действительно необходим: в спальню, к рабочему столу или телевизору.

Как сделать отражатель за пять минут

  • Возьмите картонку, слегка согните и плотно оберните фольгой
  • Поставьте позади роутера изгибом в сторону нужной комнаты
  • Не перекрывайте вентиляцию устройства — отражатель стоит рядом, а не вокруг
  • Меняйте угол и проверяйте, в какой позиции сигнал становится стабильнее

Поможет ли фольга при слабом интернете

Фольга не усиливает мощность роутера и не повышает скорость тарифа — она лишь перераспределяет сигнал.

Если интернет плох во всей квартире, сначала переставьте роутер ближе к центру жилья, уберите из шкафа, держите подальше от металлических предметов. Для большого дома надежнее взять mesh-систему или дополнительную точку доступа.

Отзывы россиян

«Поставила фольгу за роутер — на кухне сигнал стал стабильно три деления вместо одного», - делится домохозяйка Марина из Краснодара;

«Пробовал — ощутимого улучшения не заметил, но роутер стоит в коридоре, так что мешают стены», - рассказал о своих наблюдениях Игорь из Тюмени.

Ранее «Городовой» рассказывал, как заставить тягу работать как мощный вентилятор.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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