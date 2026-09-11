Зачем возле роутера кладут фольгу: простой и эффективный лайфхак

Wi-Fi разлетается от роутера во все стороны, но не везде сигнал одинаково нужен. Алюминий отражает радиоволны — если поставить изогнутый кусок фольги позади устройства, часть волн пойдет туда, где интернет действительно необходим: в спальню, к рабочему столу или телевизору.
Как сделать отражатель за пять минут
- Возьмите картонку, слегка согните и плотно оберните фольгой
- Поставьте позади роутера изгибом в сторону нужной комнаты
- Не перекрывайте вентиляцию устройства — отражатель стоит рядом, а не вокруг
- Меняйте угол и проверяйте, в какой позиции сигнал становится стабильнее
Поможет ли фольга при слабом интернете
Фольга не усиливает мощность роутера и не повышает скорость тарифа — она лишь перераспределяет сигнал.
Если интернет плох во всей квартире, сначала переставьте роутер ближе к центру жилья, уберите из шкафа, держите подальше от металлических предметов. Для большого дома надежнее взять mesh-систему или дополнительную точку доступа.
Отзывы россиян
«Поставила фольгу за роутер — на кухне сигнал стал стабильно три деления вместо одного», - делится домохозяйка Марина из Краснодара;
«Пробовал — ощутимого улучшения не заметил, но роутер стоит в коридоре, так что мешают стены», - рассказал о своих наблюдениях Игорь из Тюмени.
Ранее «Городовой» рассказывал, как заставить тягу работать как мощный вентилятор.