Батарея смартфона быстро стареет из-за одной привычки: ее совершает каждый

Что приводит к старению батареи смартфона - всего одна привычка

Большинство людей имеют привычку оставлять телефон на зарядке на всю ночь, что может оказать негативное влияние на аккумулятор. В подобном случае врагом батареи становится длительное поддержание аккумулятора на высоком уровне зарядки, а также повышение температуры.

Что особенно опасно

Особую опасность имеет нагрев. Тепло способствует ускорению химического старения литий-ионных батарей. Это приводит к постепенному уменьшению емкости, поэтому телефон придется чаще заряжать.

Также на нагрев могут влиять и другие факторы. Смартфон способен нагреваться из-за повышенной температуры в комнате, неисправного устройства зарядки и толстого чехла. Лучше снимать чехол перед зарядкой, оставлять телефон на твердой поверхности.

Дополнительная нагрузка

Нагрузка на аккумулятор возникает и при использовании игр, крупных приложений. Если просто переписываться, выполнять легкие задачи, то телефон будет меньше нагреваться.

“Снизить нагрузку помогают встроенные функции защиты аккумулятора. На iPhone доступны Optimized Battery Charging и ограничение максимального уровня заряда, а многие Android-смартфоны предлагают аналогичные адаптивные режимы. Они могут задерживать достижение 100% или ограничивать заряд, например, уровнем около 80%”, - сообщает cursorinfo.co.il.

В некоторых случаях зарядка смартфона происходит дольше из-за повреждения кабеля или адаптера, а также загрязнения разъема.

Вывод

Если вы хотите продлить срок службы своего телефона, то не оставляйте его на зарядке на ночь. Это приводит к необратимым последствиям, из-за чего заряжать устройство придется намного чаще. Важно учитывать и наличие чехла, использование емких приложений.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова раньше оставляла заряжающийся телефон на всю ночь, но после этого устройства перестало хватать даже на 12 часов работы. Пришлось менять аккумулятор, а также принцип зарядки.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как нужно отвечать на телефонные звонки.