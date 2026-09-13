Куда сходить в Петербурге бесплатно во второй половине сентября: арт-встречи, лекции и секретные экскурсии

С 15 по 28 сентября в городе пройдет множество бесплатных встреч.

Осень в Петербурге — это не только дожди и прохлада, но и куча крутых городских событий. Главный плюс? За них не нужно платить.

Искусство, мода и фотографии идет творческий проект, посвященный Петербургу. Там можно не просто посмотреть работы местных художников, но и научиться новому:

15 сентября: Лекция про нейросети в дизайне одежды. Узнаете, как искусственный интеллект меняет моду.

Лекция про нейросети в дизайне одежды. Узнаете, как искусственный интеллект меняет моду. 17 и 18 сентября: Лекции о том, во что одевались воспитанницы Смольного института, и где в Питере искают лучшую мозаику.

Лекции о том, во что одевались воспитанницы Смольного института, и где в Питере искают лучшую мозаику. 19 сентября: Мастер-класс по мобильной фотографии. Научат делать снимки города на обычный смартфон так, будто вы про-фотограф.

Интересный факт: в рамках этого же проекта проходил мастер-класс по мозаике в технике тренкадис. Это тот самый знаменитый метод Антонио Гауди, когда узоры выкладывают из кусочков разбитой посуды и керамической плитки.

Вспомнить Райкина и спасти Павловск

15 сентября — идеальный день для любителей истории и театра.

В 14:00 в библиотеке «Ласточка» (г. Пушкин) покажут видеолекцию про Аркадия Райкина. Вы узнаете, как легендарный артист не боялся смеяться над глупостью и ханжеством своего времени. Кстати, именно в Ленинграде Райкин создал свой знаменитый Театр миниатюр (сейчас это Театр эстрады его имени).

покажут видеолекцию про Аркадия Райкина. Вы узнаете, как легендарный артист не боялся смеяться над глупостью и ханжеством своего времени. Кстати, именно в Ленинграде Райкин создал свой знаменитый Театр миниатюр (сейчас это Театр эстрады его имени). В 18:30 в Лектории Русского географического общества (пер. Гривцова, 10) расскажут про Павловск. Историк Елена Раздобурдина объяснит, как великий князь Константин Николаевич получил в управление запущенную резиденцию и смог превратить ее в цветущий дворцово-парковый ансамбль.

Рисуем грибы акварелью

Хотите расслабиться после работы? 16 сентября в 18:00 идите в библиотеку «Космос» (ул. Типанова, 27/39). Там пройдет бесплатный урок по ботанической иллюстрации «Грибная пора».

Профессиональный художник научит передавать текстуру шляпок и играть со светом. Все материалы (бумагу, кисти, краски) вам выдадут на месте.

Секреты старых домов и собор Петра I

С 19 по 27 сентября в городе гремит масштабный фестиваль «День Дома». Петербургские библиотекари превратятся в гидов и бесплатно проведут всех желающих по историческим зданиям и непарадным улицам, сообщает Культура Петербурга.

Место: Большой Сампсониевский пр., 41). Это один из самых старых храмов Питера, построенный в честь победы Петра I под Полтавой.

Мало кто знает: Внутри собора сохранился уникальный 11-метровый резной деревянный иконостас XVIII века. Он чудом уцелел в советские годы и дошел до нас практически в первозданном виде.

Важный совет: Мероприятия бесплатные, но на большинство из них нужна предварительная регистрация. Места разбирают быстро, поэтому лучше записываться сразу!

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Ленинградском зоопарке пройдет бесплатный ЭКОмарафон.