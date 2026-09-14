До 1 января Росреестр вычислит всех владельцев недвижимости: что это означает для вас

Росреестр до 2027 года проводит масштабную инвентаризацию: находит всех собственников и вносит данные в ЕГРН

Важной информацией для всех россиян, у которых есть недвижимость, делится Ура.ру. По информации издания, Росреестр до 2027 года проводит масштабную инвентаризацию: находит всех собственников и вносит данные в ЕГРН. Тем, кто не проверил статус, грозят проблемы с продажей, наследованием и даже потеря имущества.



Если недвижимость не переоформлялась с 90-х или начала 2000-х, собственникам советуют проверить её статус. Росреестр с 2020 года ведёт проект «Полный и точный реестр», и к 1 января 2027 года в базах не должно остаться незарегистрированных объектов. Цель — добиться полноты налоговой базы и исключить риски самозахвата земель.

Как находят владельцев

С 2021 года действует Федеральный закон No 518-ФЗ. Муниципалитеты получили право сами выявлять объекты без зарегистрированных прав и передавать данные в ЕГРН. Администрации сверяют архивы, похозяйственные книги и старые свидетельства с цифровыми картами. Если дом используется, а в реестре данных нет, сведения вносят по инициативе органов местного самоуправления.

Чем грозит отсутствие записи в ЕГРН

Собственникам нужно знать: старое свидетельство не заменяет актуальную запись. Без неё нельзя продать, подарить, завещать или заложить объект. Муниципалитет может признать имущество бесхозяйным. При отсутствии актуальной записи в ЕГРН наследникам придётся доказывать права через суд. Возможны штрафы за самовольное занятие участка.

Как проверить свой объект

Закажите выписку из ЕГРН через Госуслуги или сайт Росреестра. В документе будут указаны правообладатель, обременения и координаты границ. Если данных нет или они устарели, подайте заявление в МФЦ или через Госуслуги. Следите за информацией о комплексных кадастровых работах в вашем районе — это шанс уточнить границы бесплатно за счёт бюджета.

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