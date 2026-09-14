Как защитить дом от крыс без яда: пользуюсь простым и бюджетным способом

С наступлением холодов крысы и мыши ищут тёплые укрытия в доме, и предотвратить их проникновение можно без ядов.

С наступлением осени температура падает, а вместе с дождями и сыростью растёт риск появления нежелательных гостей. Грызуны ищут тёплые укрытия, где можно переждать холода и найти доступ к пище. Особенно привлекательны для них чердаки, подвалы и хозяйственные помещения. Но предотвратить их проникновение можно без ядов и дорогих средств, пишет prufy.ru.

Как грызуны попадают в дом

Крысам достаточно и щели шириной 20 мл, примерно с монету. Поэтому перед холодами стоит внимательно осмотреть дом и найти уязвимые места. Особое внимание — участкам вокруг труб, кабелей, вентиляционных отверстий и дверей.

Почему помогает металлическая мочалка

Металлическая мочалка, которую можно купить в любом супермаркете, превращается в надёжную преграду для грызунов. Тогда как дерево, пластик и монтажную пену крысы разрушают без труда, металлическое волокно оказывается им не по зубам. Небольшие щели плотно набивают стальной ватой или проволочной мочалкой — особенно удобно это делать в местах, где вокруг труб и кабелей остаются зазоры.

Чем ещё закрыть щели

Для заделки отверстий разного диаметра применяют цемент или расширяющуюся пену. Однако полагаться только на пену рискованно: грызуны её прогрызают. Там, где вероятность проникновения высока, металлический барьер служит дополнительной преградой.

Отдельно проверяют вентиляцию: повреждённые кирпичи и другие отверстия закрывают металлической сеткой с мелкими ячейками. Она пропускает воздух, но мешает грызунам проникнуть внутрь.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова однажды осенью заметила, что в подвале появились мыши. Она перепробовала разные средства, пока не заделала щели вокруг труб металлической мочалкой. Грызуны больше не появлялись, а затраты оказались минимальными. Теперь каждую осень Евгения проверяет дом на уязвимые места. Она рекомендует этот простой способ всем, кто хочет защитить жильё от непрошеных гостей без ядов и дорогих средств.

Вывод

Металлическая мочалка — простой и недорогой способ защитить дом от крыс и мышей. Главное — найти и закрыть потенциальные точки проникновения до того, как грызуны обоснуются внутри. Несколько профилактических мер избавят от серьёзных проблем в будущем.

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