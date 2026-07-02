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Будут поцелованы Богом: этот знак станет любимчиком июля – везение по всем фронтам

Опубликовано: 2 июля 2026 14:07
 Проверено редакцией
Будут поцелованы Богом: этот знак станет любимчиком июля – везение по всем фронтам
Будут поцелованы Богом: этот знак станет любимчиком июля – везение по всем фронтам
Городовой ру
Астрологический прогноз

В начале текущего месяца ожидаются глобальные изменения в жизни представителей различных знаков Зодиака. В сегодняшнем обзоре мы сфокусируемся на Тельцах.

Для Тельцов наступает благоприятный период, который продлится до конца месяца. В этот период их личная жизнь претерпит кардинальные изменения, и все внезапные перемены будут способствовать улучшению ситуации.

Одиноких Тельцов ожидает судьбоносное знакомство, в то время как семейные представители знака смогут отправиться в долгожданное путешествие или провести время с близкими. В этот период у них появится возможность изменить свое окружение и исключить из него негативно влияющих людей.

Жизнь Тельцов стабилизируется и станет более комфортной. В профессиональной сфере также ожидаются позитивные изменения: руководство отметит их усердие и вознаградит по заслугам.

Кроме того, расположение звезд будет благоприятным, что повышает вероятность выигрыша в лотерею. Рекомендуется рассмотреть возможность приобретения лотерейного билета. Часть полученных средств целесообразно направить на улучшение жилищных условий или приобретение автомобиля.

Ранее мы рассказали, почему важно беречь душу.

Автор:
Ксения Давыдова
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