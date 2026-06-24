Богиня Венера протянет руку помощи: этот знак станет любимчиком Вселенной — самые яркие звезды упадут к их ногам

Предстоящее Полнолуние, находящееся под влиянием Венеры, обещает различные благоприятные возможности. Астрологи подготовили прогноз для Весов.
В этот период представители знака Весов могут ожидать значительных успехов в профессиональной сфере. Вероятно изменение направления деятельности или инициирование новых проектов. Существует высокая вероятность достижения целей, которые ранее казались недостижимыми. Для Весов открывается уникальная возможность для прогресса без существенных препятствий. Также прогнозируется значительное улучшение финансового положения.
Для одиноких представителей знака этот период благоприятен для новых знакомств или возобновления отношений с прежними партнерами. Эти встречи могут оказать положительное влияние на личностное развитие, способствуя саморазвитию и улучшению межличностных связей. Ожидается период благополучия и гармонии в личной жизни.
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