Богиня Венера протянет руку помощи: этот знак станет любимчиком Вселенной — самые яркие звезды упадут к их ногам

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Вот почему Хайям советовал выглядеть глупее, чем мы есть: об этом стоит задуматься, чтобы полностью изменить жизнь

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Омар Хайям простой фразой охарактеризовал красоту человека: мудрость сквозь столетия – дело не во внешности

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