Городовой / Полезное / Богиня Венера протянет руку помощи: этот знак станет любимчиком Вселенной — самые яркие звезды упадут к их ногам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Запекаю перцы и подаю с этим соусом: настолько вкусно, что много никогда не бывает Полезное
«Ходить не может»: губернатор Ленобласти пропустил заседание ЗакСа Новости Петербурга
После 9 класса можно зарабатывать больше 300 000 рублей: какие профессии сейчас взрывают рынок труда Полезное
Без чаевых, но с нейросетью: во Фрунзенский район заехали робокурьеры, которые открываются кнопкой в смартфоне Новости Петербурга
Опыт работает против нас: эксперт раскрыла, когда наступает самый опасный момент в карьере Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Россия
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Богиня Венера протянет руку помощи: этот знак станет любимчиком Вселенной — самые яркие звезды упадут к их ногам

Опубликовано: 24 июня 2026 14:07
 Проверено редакцией
Богиня Венера протянет руку помощи: этот знак станет любимчиком Вселенной — самые яркие звезды упадут к их ногам
Богиня Венера протянет руку помощи: этот знак станет любимчиком Вселенной — самые яркие звезды упадут к их ногам
Городовой ру
Астрологический прогноз

Предстоящее Полнолуние, находящееся под влиянием Венеры, обещает различные благоприятные возможности. Астрологи подготовили прогноз для Весов.

В этот период представители знака Весов могут ожидать значительных успехов в профессиональной сфере. Вероятно изменение направления деятельности или инициирование новых проектов. Существует высокая вероятность достижения целей, которые ранее казались недостижимыми. Для Весов открывается уникальная возможность для прогресса без существенных препятствий. Также прогнозируется значительное улучшение финансового положения.

Для одиноких представителей знака этот период благоприятен для новых знакомств или возобновления отношений с прежними партнерами. Эти встречи могут оказать положительное влияние на личностное развитие, способствуя саморазвитию и улучшению межличностных связей. Ожидается период благополучия и гармонии в личной жизни.

Ранее мы рассказали, как Хайям охарактеризовал красоту человека.

Автор:
Ксения Давыдова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью