Деревенский картофельный салат: просто, сытно, бюджетно — готовится за 20 минут, а улетает за 5

Картофель — продукт самодостаточный. Он хорош в любом виде, а в салатах раскрывается особенно ярко, особенно в сочетании с кисловатой квашеной капустой, солёными огурцами и свежими овощами. Такой салат получается сытным, ароматным и подходит как для повседневного обеда, так и для постного стола, пишет автор канала кулинарного интернет-проекта Аймкук.

Для приготовления понадобятся:

Почему этот салат стоит попробовать

Картофель и квашеная капуста — классическое сочетание, которое выручает в пост и в любое другое время. Блюдо получается сытным, витаминным и очень бюджетным. Все ингредиенты доступны, а готовится салат быстро. Его можно взять с собой на пикник или подать на праздничный стол как альтернативу привычному оливье.

Этот салат я впервые приготовила несколько лет назад, когда нужно было накормить большую семью на скорую руку. С тех пор он прочно вошёл в наше меню. Особенно люблю его в зимние месяцы, когда квашеная капуста — источник витаминов. Мои домашние ценят его за сытность и яркий вкус. А я за то, что он не требует сложных манипуляций и всегда получается. Даже те, кто не любит квашеную капусту, съедают добавку.