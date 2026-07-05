Деревенский картофельный салат: просто, сытно, бюджетно — готовится за 20 минут, а улетает за 5

Картофель — продукт самодостаточный. Он хорош в любом виде, а в салатах раскрывается особенно ярко, особенно в сочетании с кисловатой квашеной капустой, солёными огурцами и свежими овощами. Такой салат получается сытным, ароматным и подходит как для повседневного обеда, так и для постного стола, пишет автор канала кулинарного интернет-проекта Аймкук.
Ингредиенты
Для приготовления понадобятся:
- Картофель — 3 шт. (среднего размера);
- Капуста квашеная — 200 г;
- Перец болгарский — 1 шт.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Огурцы солёные или маринованные — 100 г;
- Лук репчатый — 1 шт. (небольшой);
- Укроп — 20 г (свежий);
- Масло подсолнечное (нерафинированное) — для заправки;
- Соль, чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
- Отварите картошку в мундире и нарежьте кубиками.
- Лук нарежьте тонкими полукольцами, болгарский перец — соломкой. Солёные огурцы - небольшими кубиками.
- Квашеную капусту отожмите от лишнего рассола, если она слишком кислая, можно промыть и снова отжать.
- В большой ёмкости соедините все подготовленные ингредиенты, добавьте измельчённый чеснок и рубленый укроп. Заправьте подсолнечным маслом, посолите и поперчите. Затем перемешайте.
- Дайте салату постоять 20 минут, чтобы вкусы объединились. Подавайте как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу.
Почему этот салат стоит попробовать
Картофель и квашеная капуста — классическое сочетание, которое выручает в пост и в любое другое время. Блюдо получается сытным, витаминным и очень бюджетным. Все ингредиенты доступны, а готовится салат быстро. Его можно взять с собой на пикник или подать на праздничный стол как альтернативу привычному оливье.
Личный опыт автора
Этот салат я впервые приготовила несколько лет назад, когда нужно было накормить большую семью на скорую руку. С тех пор он прочно вошёл в наше меню. Особенно люблю его в зимние месяцы, когда квашеная капуста — источник витаминов. Мои домашние ценят его за сытность и яркий вкус. А я за то, что он не требует сложных манипуляций и всегда получается. Даже те, кто не любит квашеную капусту, съедают добавку.
Вывод
Картофельный салат с квашеной капустой — простой, сытный и недорогой вариант для любого сезона. Он хорош как основное блюдо или гарнир, а готовится из доступных продуктов.
Ранее мы рассказывали, как быстро приготовить воздушный малиновый пирог без возни.