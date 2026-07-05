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Деревенский картофельный салат: просто, сытно, бюджетно — готовится за 20 минут, а улетает за 5

Опубликовано: 5 июля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Деревенский картофельный салат: просто, сытно, бюджетно — готовится за 20 минут, а улетает за 5
Деревенский картофельный салат: просто, сытно, бюджетно — готовится за 20 минут, а улетает за 5
Legion-Media
Простой и сытный деревенский салат с картошкой и квашеной капустой — бюджетное блюдо, которое выручит в пост и заменит полноценный обед.

Картофель — продукт самодостаточный. Он хорош в любом виде, а в салатах раскрывается особенно ярко, особенно в сочетании с кисловатой квашеной капустой, солёными огурцами и свежими овощами. Такой салат получается сытным, ароматным и подходит как для повседневного обеда, так и для постного стола, пишет автор канала кулинарного интернет-проекта Аймкук.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся:

  • Картофель — 3 шт. (среднего размера);
  • Капуста квашеная — 200 г;
  • Перец болгарский — 1 шт.;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Огурцы солёные или маринованные — 100 г;
  • Лук репчатый — 1 шт. (небольшой);
  • Укроп — 20 г (свежий);
  • Масло подсолнечное (нерафинированное) — для заправки;
  • Соль, чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Отварите картошку в мундире и нарежьте кубиками.
  2. Лук нарежьте тонкими полукольцами, болгарский перец — соломкой. Солёные огурцы - небольшими кубиками.
  3. Квашеную капусту отожмите от лишнего рассола, если она слишком кислая, можно промыть и снова отжать.
  4. В большой ёмкости соедините все подготовленные ингредиенты, добавьте измельчённый чеснок и рубленый укроп. Заправьте подсолнечным маслом, посолите и поперчите. Затем перемешайте.
  5. Дайте салату постоять 20 минут, чтобы вкусы объединились. Подавайте как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу.

Почему этот салат стоит попробовать

Картофель и квашеная капуста — классическое сочетание, которое выручает в пост и в любое другое время. Блюдо получается сытным, витаминным и очень бюджетным. Все ингредиенты доступны, а готовится салат быстро. Его можно взять с собой на пикник или подать на праздничный стол как альтернативу привычному оливье.

Личный опыт автора

Этот салат я впервые приготовила несколько лет назад, когда нужно было накормить большую семью на скорую руку. С тех пор он прочно вошёл в наше меню. Особенно люблю его в зимние месяцы, когда квашеная капуста — источник витаминов. Мои домашние ценят его за сытность и яркий вкус. А я за то, что он не требует сложных манипуляций и всегда получается. Даже те, кто не любит квашеную капусту, съедают добавку.

Вывод

Картофельный салат с квашеной капустой — простой, сытный и недорогой вариант для любого сезона. Он хорош как основное блюдо или гарнир, а готовится из доступных продуктов.

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Автор:
Евгения Сухова
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